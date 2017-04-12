ГФС Украины в Одесской области собрало за первый квартал 2017 года рекордную сумму местных налогов

ГФС Украины в Одесской области стала лидером по объему собранных за 1 квартал налогов и сборов

По информации пресс-службы ведомства за I квартал 2017 года одесские фискалы перечислили в местные бюджеты почти 2,3 млрд грн, что на 581 млн грн больше, чем за аналогичный период 2016 года, пишут Комментарии.

Глеб Милютин, и.о. начальника Главного управления ГФС в Одесской области, отметил, что местные налоги составляют основу экономической состоятельности территориальных общин и костяк их бюджетов. Это те средства, которые помогают громадам развиваться, заниматься благоустройством и инфраструктурой, предоставлять социальную защиту бедным.

Руководитель областной фискальной службы отметил, что налоговики относятся к заданию пополнять местные бюджеты не просто как к обязанности, установленной законом, но как к своей социальной ответственности, делая вклад в развитие страны.

Государственная фискальная служба Украины в Одесской области собирает в местные бюджеты больше налогов, чем любая из соседних областей. С 2015 года сумма налогов, собранных в местные бюджеты, удвоилась.

Справка:

Глеб Милютин работает заместителем начальника областной фискальной службы с 2015 года, в 2017 году выиграл конкурс на должность начальника ГФС Украины в Одесской области.