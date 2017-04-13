Начали сотрудничество проекты Мобильная медсестра и Likarni

Сотрудничество сервиса Likarni.com и приложения «Мобильная медсестра», о начале которого было объявлено на III Международном форуме инновационных технологий, расширит возможности обоих проектов.

Это свидетельствует о новом витке в развитии медицинского сервиса в Украине. Интеграция расширяет спектр услуг обоих сервисов и предлагает новые идеи для создания еще более удобных средств взаимодействия между пациентами и врачами.

В апреле сервис записи пациентов в частные клиники и диагностические центры Украины обрел новых партнеров в лице первого серьезного проекта в eHealth в Украине.

Совместная работа двух современных медицинских сервисов позволит пользователям, установившим приложение «Мобильная медсестра», всегда своевременно принимать лекарства и быстро записываться на прием к квалифицированному врачу с помощью того же приложения благодаря Likarni.com.

«Мы создаем полезный сервис для пациентов, поэтому с каждым днем увеличиваем спектр возможностей. Интеграция с eHealth-приложением — это не только шаг на пути к усовершенствованию медсервиса в Украине, но и предоставление объемного спектра предложений для пациента, который заинтересован в выздоровлении и поддержании своего здоровья, но не имеет достаточно свободного времени», — говорят руководители проекта Likarni.com.

Горизонт для дальнейшего развития медицинского сервиса очень широк и интересен. Доктора пока еще с недоверием относятся к носимым устройствам и не готовы учитывать данные, получаемые с помощью установленных приложений. Аналитики же считают, что в ближайшее время будет наблюдаться стремительный рост рынка современных клинических устройств. Прогнозируются инновации в индустрии фитнес-трекеров и клинических продуктов, которые помогают контролировать течение некоторых заболеваний. Одним из самых прогрессивных направлений станет разработка и усовершенствование специальных устройств, которые помогают в контроле редких болезней и борьбе с ними.

Справка:

Мобильная медсестра — это удобное мобильное приложение, которое доступно для устройств, поддерживающих App Store и Google Play, призванное сделать курс лечения удобным, простым и понятным.

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