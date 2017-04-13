Правдивый обзор натуральных красителей для пасхальных яиц

Сейчас сеть завалена всевозможными советами, как раскрасить пасхальные яйца. Мы решили расставить все точки на ё и определить лучшие советы и развенчать мифы.

Сотрудники компании «Небесна Криниця» поделились опытом окрашивания яиц натуральными красителями.

Перед Вами наш эксклюзивный рейтинг:

1. Свекла - розовый цвет

Рецепт:

Потереть свеклу и залить кипятком, добавить одну чайную ложку уксуса и кипятить раствор 5-10 минут. Процедить, и опусти в отвар уже сваренные яйца. Чем дольше они будут в таком отваре, тем интенсивнее будет оттенок.

Результат:

Из свеклы действительно получается хороший розовый цвет. На фото видно, как отличается оттенок в зависимости от того, когда достать яйцо. Нежно -розовый через 30 минут в отваре, темно- розовый на утро.

2. Куркума - желтый и оранжевый

Рецепт:

На 1 литр воды достаточно трех столовых ложек куркумы. Когда яйца сварятся, их не нужно вынимать из воды, а лучше оставить в ней на несколько часов. В зависимости от того, сколько времени яйца пролежат в воде, они получат оттенок от светлого к более темному.

Результат:



3. Кофе - коричневыйВышел ярко - желтый цвет после 30 минут в настое и темно - оранжевый после ночи. Используйте куркуму, чтобы получить яркие солнышки в Вашей корзине.

Рецепт:

Сварить яйца в крепком кофе. Варить 5 минут, после варки можно оставить в темном растворе на 30 минут.

Результат:

После 30 минут и даже после 1-го часа в кофе, коричневого оттенка не получилось. Но мы получили нежный цвет кофе с молоком!

4. краснокочанной капусты - голубой

Рецепт:

Для синего оттенка нужно мелко нарезать краснокочанную капусту, залить кипяченой водой и добавить две столовые ложки уксуса. Когда раствор приобретет желаемый оттенок, следует замочить в растворе уже сваренные яйца.

Результат:

Очень нежный оттенок голубого вышел после 1 часа пребывания в отваре. После того, как оно ночь простояло в синей настойке, яйцо вышло «космическое». Очень интересный цвет разбавит Вашу Пасхальную корзинку.

5. Укроп - зеленый

Рецепт:

Укроп нужно замочить в воде и на медленном огне в течение получаса кипятить, после этого в отвар добавить яйца и сварить.

Результат:

Ну очень хотелось ярко зеленого цвета. Но ... даже простояв всю ночь, яйцо не покрасилось в зеленый цвет. Если вы модник и любите цвет хаки, то этот рецепт для Вас! Очень хитовый сейчас оттенок сделает Вашу корзину трендовой!

6. Морковь - оранжевый

Рецепт:

Уже сваренные яйца следует поместить в сок моркови, которую предварительно натерли на мелкой терке.

Результат:

Ну ... не совсем оранжевым вышел цвет, советуем взять для этого куркуму.

Но, бежевый оттенок также имеет право на существование!

Спасибо, что дочитали до конца. Надеемся, эта информация станет для Вас полезной, а такие оттенки сделают Ваш праздник еще ярче!

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С любовью, Ваша «Небесная Криница».