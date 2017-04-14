11 метров 88 см: самую длинную в Украине девичью косу заплели в Черкассах!

13 апреля, в чистый четверг, черкасский ТРЦ DEPO't сenter посетили максимальное количество красавиц в украинском наряде с длинными косами. Красавицы пришли устанавливать рекорд Украины и стать участником сплетенной единой и самой длинной девичьей косы. Её плели 6 мастеров парикмахерской «АРТ-Стиль», а общая длина сплетенной косы составила 11 метров 88 см. и была арегистрирована Национальным Рекордом как самая единственная коса Украине, сплетенная из волос девушек в номинации «Человеческие достижения».

Организаторы объяснили, что главная идея проекта заключается в поддержке украинских традиций, их популяризации и распространению среди современной молодежи: длинная коса- девичья краса» является символом женственности и особой привлекательности украинской девушки.

Всего на участие в рекорде зарегистрировалось 30 девушек в возрасте от 5 лет до 20 лет. Девушки - постоянные посетители ТРЦ DEPO't center: ученицы черкасских школ, вокальной студии «Браво», учебных заведений города. Общая длина волос составила 19 м. 96 см. Обладательницей самых длинных волос стала Анастасия Приходько - длина ее косы достигла 109 см.

«Наш DEPO't сenter за неполный год работы стал популярным местом посещения для шопинга и отдыха среди молодежи - семейной аудитории, детей, женщин. Они и являются главными участниками рекорда, а соавторами рекорда можно назвать наш ТРЦ и наши магазины, - рассказала соорганизатор рекорда, управляющая ТРЦ DEPO't сenter Елена Кононенко. - Подготовка длилась 2 месяца: мы искали партнеров, выбирали мастеров, тренировались в процессе плетения, организовывали медосмотр участников. И получили красивый результат - в чистый четверг Деповцы закрепили за Черкассами титул самой длинной сплетенной косы Украины».

Рекорд встретили громкими аплодисментами, все участницы получили комплименты от магазинов «Barabulka», «Мама Купи», аптеки сети «А +», «Серебряный Век», РЦ Fantasy Town, Наше Кафе, ТМ «Инебрия»; отдельно отметили молодую участницу, ею стала 5 летняя Камила Курская. Дипломы организатора и партнеров рекорда получили ТРЦ DEPO't center, Школа парикмахерского дела и маникюра "Арт-стиль" и соучредитель ТРЦ "DEPO't сenter", советник городского головы на общественных началах по вопросам развития инновационных проектов Светлана Трофимова. Она поздравила всех с наступающими пасхальными праздниками и поблагодарила участников, родителей и всех присутствующих за то, что присоединились и закрепили статус рекорда по плетению длинной единой девичьей косы Украины за Черкассами.

Справка: бренд DEPO't Center ™ представлен сетью ТРЦ в регионах Украины - в г. Черновцы, Николаев, Лубны, Черкассы и Кропивницкий.

DEPO't Center развивает Группа компаний "ФОКСТРОТ" и региональные партнеры. Девелопером бренда является компания DEPOT Development Group. ТРЦ DEPO't Center в Украине объединены общей концепцией развития торгово-развлекательных центров, а маркетинговая стратегия направлена ​​на развитие культуры шопинга и отдыха для всей семьи, предоставление большого выбора различных товаров, услуг и реализацию учебно-развлекают проектов для детей и молодежи в городах присутствия.