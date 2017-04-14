На сайте компании 5 plus появилось подробное описание натяжных потолков с ценами





Украинская компания 5 plus — один из лидеров национального рынка натяжных потолков — модернизировала официальный сайт 5plus.dp.ua. Теперь клиенты компании смогут подробно изучить все актуальные варианты и сориентироваться в ценах.

Подробное описание, снабженное качественными фотопримерами готовых работ, поможет клиентам уже на этапе выбора получить представление о будущем потолке. Новая система выбора позволяет не только определиться с дизайном, но и посчитать конкретный вариант.

Все действующие предложения показаны в виде яркой сводной таблицы. Каждый вариант потолка содержит информацию о цене, конфигурации, сложности, времени выполнения заказа.

Актуальный каталог компании включает массу вариантов. Потолок может иметь простую или сложную геометрию, декорирован фотопечатью, имитировать звездное небо. Представлены потолки с криволинейным швом, совмещающие сразу несколько фактур и цветовых решений. Можно остановить свой выбор на перфорированном, многоуровневом или полупрозрачном потолке, заказать «парящий» потолок и пр.

Разработчики компании 5plus постарались сделать сайт максимально понятным. Клиенты должны получать максимально четкое представление о потолке и ориентироваться в ценах и сроках изготовления.

Контактная информация:

Иван Николаевич Жеба

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