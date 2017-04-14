В ассортименте онлайн-сервиса компании "Склад Сервис" появились ручные двухколесные грузовые тележки

Единственный в Украине интернет-магазин товаров для складской логистики от компании «Склад Сервис» расширил ассортимент продукции, добавив модели удобных двухколесных тележек для перевозки грузов средних размеров.

Компания «Склад Сервис» хорошо известна среди предприятий, в бизнес-процессах которых задействованы склады, а значит, и складское оборудование. С 2005 года компания поставляет, проектирует и монтирует складское оборудование различной сложности и комплектации. Онлайн-проект SSK-Market — первый в Украине сервис, предлагающий приобрести товары для складской логистики онлайн, что значительно упрощает процесс покупки для клиента.

Недавно среди товаров, которые можно купить на сайте, появились ручные двухколесные тележки — одно из самых популярных средств для перемещения грузов на небольшие расстояния. Такие тележки обладают очевидными, но важными преимуществами:

- хорошо продуманная конструкция позволяет легко и быстро складывать и раскладывать тележку; - алюминиевый корпус делает тележку довольно легкой (5 и 8 кг в зависимости от модели) и маневренной; - элементарное управление не требует специальных знаний или навыков от персонала; - тележки не нуждаются в дополнительном обслуживании, бережного обращения вполне достаточно для сохранения их исправности в течение долгого времени; - усиленная конструкция платформы увеличивает срок службы тележки.

В продажу поступило две модели металлических двухколесных тележек, которые отличаются грузоподъемностью (100 и 200 кг), диаметром колес (7 и 8 дюймов соответственно), а также размерами грузовой платформы и общим весом.

Тележки сертифицированы по стандартам ISO, что гарантирует высокий уровень качества, долговечность и соответствие всем международным нормам.

Двухколесные ручные грузовые тележки — незаменимое оборудование для склада торговых и промышленных предприятий любой отрасли. Чтобы приобрести их, теперь нет необходимости ехать в физическую точку продажи: достаточно сделать заказ на сайте компании «Склад Сервис» и ожидать доставку выбранных товаров.

Справка о компании:

Компания «Склад Сервис» была основана в 2005 году и за годы активной работы реализовала свыше 10 тысяч проектов различной сложности, заслужив доверие клиентов. В их числе — крупнейшие представители своих ниш, международные и украинские предприятия. «Склад Сервис» занимается поставкой и проектированием складских стеллажей, металлической мебели, пластиковой тары и другого оборудования для складов. Онлайн-проект компании — SSK Market — это первый и единственный в Украине интернет-магазин оборудования для складской логистики.

Контактная информация:

02002, Киев, ул. Е. Сверстюка, 13, 2-й этаж

(044) 502-55-33

(093) 170-11-75

info@ssk-market.com.ua

http://ssk-market.com.ua