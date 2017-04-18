22-23 апреля молодые IT-таланты со всего мира соберутся на финале международного чемпионата Золотой Байт в Киеве

Участниками финала станут более 100 победителей региональных отборов в городах Украины, Белоруссии, Азербайджана и других стран ближнего зарубежья, которые смогут побороться за призовой фонд 500 000 грн, презентуя проекты в сфере IT-технологий, дизайна и коммуникаций. Тема Чемпионата 2017 года − Invent. Create. Change.

Девятый год подряд организаторами «Золотого Байта» выступает Компьютерная Академия «ШАГ». Чемпионат проходит при поддержке Министерств образования Украины и Азербайджана, а также Киевской городской госадминистрации.

Отборочные туры Чемпионата проходили с ноября месяца 2016 года, где участники упорно доказывали, что будущее за IT-технологиями, и именно они готовы творить его уже сегодня.

В финале примут участие проекты в 10-ти номинациях по основным направлениям в сфере IT: Startup challenge (конкурс программных проектов), Web project (конкурс веб-проектов), Networking technology (номинация для системных администраторов), Mobile development (конкурс мобильных приложений), Game design (конкурс по созданию игр), Character design (конкурс по созданию игровых персонажей), Internet of Things (конкурс инновационных проектов по созданию интернет вещей), Short movie (конкурс короткометражных фильмов), NoSQL expert (конкурс приложений для работы с базами данных), Junior Competition (конкурс разработки сайтов и проектов)

Оценивать проекты и выбирать лучшие будут представители крупнейших IT-компаний Украины и мира, в том числе Евгений Шваров (компания Intersystems), Евгений Кудрявченко (директор веб-студии Vintage), Светлана Бовкун (соучредитель Kyiv Maker Faire), представители студии «Квартал 95», Анна Ткаченко (директор Диджитал направлении и директор по стратегии и развитию 1 + 1 медиа), Дмитрий Литвиненко (арт-директор телеканала СТБ) Владислав Курмаз (ведущий разработчик GlobalLogic), Папилев Алексей (эксперт по управлению мобильных приложений Lifecell) и другие. Подробнее о жюри чемпионата: www.goldenbyte.org/ru/jury

Вход свободный

Напомним, чемпионат «Золотой байт» основан в 2008 г. Компьютерной Академией «ШАГ» и проводится при поддержке Министерств образования Украины и Азербайджана, а также Киевской городской госадминистрации. Это платформа стартап-индустрии создана для поиска новых идей и талантов. Главные цели − стимулировать молодых специалистов творить инновации и бизнес-идеи, помочь инвесторам и венчурным фондам в поиске сильных проектов, раскрывать потенциал Украины в сфере IT на международной арене. Участие в чемпионате дает возможность молодым специалистам получить экспертное мнение от мировых IT экспертов, наладить бизнес-контакты и, самое главное − привлечь инвестиции для развития своего проекта.

Подробнее о Чемпионате «Золотой Байт»: www.goldenbyte.org

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