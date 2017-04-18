CRM Forum: топ-менеджер OneBox расскажет о черном внедрении CRM

Среди приглашенных спикеров — Дмитрий Левошич, руководитель коммерческого офиса OneBox, который расскажет о «внедрении CRM по-черному».

«Вы когда-нибудь сталкивались с „черным внедрением CRM“? Если вы пробовали внедрять CRM, то на 80% — да, сталкивались. Если вы ищете CRM либо планируете внедрение, то скорей всего столкнетесь», — говорит Дмитрий.

Феномен «черного внедрения» — это, по мнению автора, следствие сочетания менталитета восточноевропейских граждан и поиска единого решения на уровне топ-менеджмента. «Это когда „верхи“ придумывают самолет, а „низы“ делают из него молоток. Это классика внедрения CRM», — комментирует докладчик.

Выступление Дмитрия, которое состоится 20 апреля текущего года в НСК «Олимпийский», поможет выяснить все тонкости «внедрения по-черному», что позволит избежать ошибок при внедрении и работе с CRM. Забронировать место участника можно по ссылке: https://ukrcrmforum.ticketforevent.com/.

На CRM Forum участники узнают о новых инструментах, ведут переговоры и выбирают подрядчиков. Посещение мероприятия поможет выбрать подходящую CRM-систему, позволит пообщаться с коллегами и экспертами отрасли, узнать подробности опыта внедрений. На CRM Forum будет также организована выставка новейших разработок из мира CRM.

Выступления спикеров конференции дадут участникам ответы на следующие вопросы:

Как оценить готовность компании к организационным изменениям?

Как автоматизировать бизнес-процессы, какие из них стоит усовершенствовать и почему?

Как удерживать клиентов и строить эффективные кросс-продажи, а клиентскую базу превратить в самый большой актив?

Как увеличить продажи без увеличения маркетинговых бюджетов?

Какие сервисы и модули улучшают существующие CRM-системы и позволяют зарабатывать больше?

Организаторы CRM Forum 2016 отмечают, что участниками мероприятия становятся собственники и СЕО, директоры отделов маркетинга, продаж, IT и развития бизнеса, специалисты по клиентскому сервису и проектам лояльности, бизнес-аналитики и руководители подразделений по развитию отношений с клиентами. На этих специалистов ориентирована программа конференции.

Количество участников CRM Forum 2017 ограничено. Заказать билет за 2 минуты можно по ссылке: https://ukrcrmforum.ticketforevent.com/.

Контакты:

НСК «Олимпийский»

Киев, ул. Большая Васильковская, 55

+38 (044) 337-45-43

info@e-comex.com.ua

http://www.crmforum.com.ua

OneBox CRM

Дмитрий

+38 (050) 447-95-30

sales@webproduction.ua