Открытое письмо к Порошенко и Гройсману. Сталевары просят первых лиц государства не допустить закупку "Укрзализныцей" вагонокомплектов из Китая

Руководство Кременчугского сталелитейного завода (Кременчуг, Полтавская область), который является крупнейшим в странах СНГ производителем литья для тележки грузового вагона, просит президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова защитить отечественного производителя и не допустить закупку акционерной госкомпанией "Укрзализныця" вагонного литья, произведенного в Китае за средства российских бизнесменов.

Об этом идет речь в письме, подписанном главой правления Кременчугского стальзавода Виктором Самусенко, которым располагает УНИАН.

"Просим вас как первых лиц государства, в сфере ответственности которых находится защита национальных интересов и безопасности Украины, как можно скорее вмешаться в ситуацию и помешать принятию решений, последствия которых будут крайне негативными для промышленности и страны в целом", - подчеркивается в письме.

Руководство завода в своем письме отмечает, что предприятие вынуждено обратиться к властям в связи с одним из последних решений Антимонопольного комитета (АМКУ), согласно которому "Укрзализныце" было предоставлено разрешение закупать произведенное в Китае вагонное литье для России, выпущенное в 2012-2013 годах по лицензии "Уралвагонзавода", которое не было допущено к использованию на территории РФ и стран Таможенного союза.

"В условиях невозможности его применения в Украине по назначению, единственным его будущим является использование в качестве металлургического сырья. Соответственно, любой вариант реализации продукции в Украине по цене, большей, чем цена лома, является прибыльным для бенефициаров, среди которых, по неподтвержденной информации, есть россияне", – сказано в письме.

В связи с этим, как подчеркивает руководство завода, украинский производитель, который оплачивает составляющие процесса производства по реальным внутренним украинским ценам, не имеет возможности конкурировать с подобной китайской продукцией.

В письме также подчеркивается, что за время своего существования с 1969 года Кременчугский сталелитейный завод произвел миллионы деталей, которые эксплуатируются по сей день.

"Соответствующей статистики относительно изделий китайских предприятий не существует, а поэтому есть большие риски надежности, стабильности и выполнения гарантийных обязательств", – отмечает руководство завода.

В письме отмечается, что принятие решения в пользу китайской продукции вместо использования продукции отечественного производства повлечет за собой ряд негативных последствий, среди которых - потеря высокотехнологичных отечественных производственных мощностей и кадрового потенциала страны, зависимость "Укрзализныци" от импорта на долгие годы, снижение конкурентоспособности, а в дальнейшем - потеря в целом или частично отечественного вагоностроения, сокращение налоговых поступлений, отток валюты, снижение безопасности движения.

Также в письме подчеркивается, что Кременчугский сталелитейный завод и другие предприятия по производству комплектующих и вагонов в настоящее время находятся в сложном положении из-за потери российского рынка в 2014 году и отсутствия внутренних заказов, что в конечном итоге поставило отечественные предприятия на грань выживания. Тем не менее, благодаря руководству Кременчугского сталелитейного завода удалось удержать предприятие на плаву и в конце прошлого года возобновить производство после нескольких лет простоя.

Не дожидаясь объявления тендеров "Укрзализныци", завод провел подготовку, нанял работников и возобновил производство, не допустил оттока квалифицированных кадров за рубеж, в частности, в Россию.

Также Самусенко в письме отмечает, что в конце 2016 года состоялось несколько совещаний с участием вагоностроителей и представителей "Укрзализныци", в ходе которых производители подтвердили готовность принять участие в обновлении подвижного состава.

Но, несмотря на заявленные в конце прошлого года планы по масштабному обновлению подвижного состава, "Укрзализныця" уже в конце февраля - начале марта этого года заявила о намерении уменьшить объемы закупки новых вагонов у отечественных частных производителей, что поставило под угрозу дальнейшую работу завода.

"Заявленные намерения и действия руководства "Укрзализныци" в конце февраля - начале марта 2017 года грозят окончательным уничтожением как Кременчугского сталелитейного завода, так и частных национальных вагоностроительных предприятий", – отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, по информации финансового директора Кременчугского сталелитейного завода Ростислава Дуброва, 10 апреля Антимонопольный комитет разрешил "Укрзализныце" закупать сделанное по заказу российских "оружейных баронов" вагонное литье 2012-2013 годов выпуска, использование которого в России было категорически запрещено из соображений безопасности и защиты рынка. По словам Дуброва, это разрешение противоречит действующему законодательству Украины и сужает конкуренцию. В частности, согласно Закону "О железнодорожном транспорте", вся продукция, которая поставляется на железную дорогу, должна быть сертифицирована и соответствовать нормам безопасности.

В конце февраля "Укрзализныця" объявила два тендера на закупку 960 вагонокомплектов при установленной максимально допустимой цене в 96 тысяч гривень за один комплект. Кроме того, филиал "Укрзализныци" "Центр обеспечения производства" в феврале объявил еще два тендера на закупку более 2 тысяч вагонокомплектов на тех же ценовых условиях.

Однако отечественные производители – "Кременчугский сталелитейный завод" и "Азовмаш", возможности производства которых полностью покрывают потребности государственного монополиста, – отказались участвовать в тендерах из-за установленной на экономически необоснованном уровне максимально допустимой цены.

При этом промышленные предприятия и целые отрасли заявляли об огромных потерях из-за отсутствия необходимого количества грузовых вагонов и локомотивов.

В конце 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман призвал "Укрзализныцю" запустить масштабную программу вагоностроения, сделав ставку на отечественных производителей вагонов.

Справка УНИАН. Кременчугский сталелитейный завод возобновил работу в начале декабря 2016 года после нескольких лет простоя.

Завод находился в законсервированном состоянии, в частности, из-за отказа России покупать его продукцию. К тому же, в это время "Укрзализныця" не проводила тендеров по закупке новых вагонов.