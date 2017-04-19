МАУП – альма-матер счастливых студентов и успешных выпускников

Студенческие годы - один из лучших периодов в жизни каждого. Насколько ярким и одновременно полезным для вас будет это время - зависит от выбора учебного заведения. Хотелось бы вам учиться в ВУЗе, который в свое время закончили действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман, народный депутат Эльбрус Тедеев, звезды спорта Василий Вирастюк и Ирина Мерлени? Тогда знакомьтесь: МАУП - крупнейший негосударственный экономико-гуманитарный ВУЗ Украины.

Недавно Межрегиональная Академия управления персоналом отпраздновала свой 28-й День рождения! За 28 лет добросовестной работы МАУП воспитал более 200 тыс. талантливых специалистов в самых разных областях знаний. Сейчас здесь учатся студенты из 39 стран мира по 20 специальностям и 109 специализациям.

Учась в МАУП, вы сможете овладеть современными профессиями в сфере ИТ-технологий, интернет-маркетинга, политологии, международного права и многих других. К тому же, в МАУП действуют специальные международные образовательные программы, на которые, ради получения высшего образования, можно поступить без сертификата ВНО. По окончании обучения вы также можете получить два диплома о высшем образовании - украинский и польский, что позволит вам найти отличную работу как в Украине, так и за рубежом.

Обучение в Академии проводится в дневной, заочной и дистанционной формах. Выбрав заочную форму, вы сможете комфортно совмещать учебу с работой, а дистанционная позволит вам получить высшее образование без малейшего отрыва от работы. Более того, только в МАУП, учась на стационаре, вы тоже сможете выделить время для профессионального развития и увлечений, создав собственный гибкий график посещения лекций и семинаров.

Университетский кампус МАУП является одним из крупнейших в Украине и имеет развитую инфраструктуру. Рядом с учебными корпусами расположены конференц-зал, медицинский центр, библиотека, спортивный комплекс, концертный зал, парк, студенческие рестораны, кафе и столовые, продовольственные магазины, отделение банка и парикмахерский салон. На всей территории Академии доступен бесплатный Wi-Fi.

Мы заботимся о будущем наших выпускников даже после окончания Академии. Наши специалисты бесплатно проводят для студентов профориентацию, помогают раскрыть личностный потенциал и определиться с будущей профессией, находят вожделенное место работы и занимаются трудоустройством студентов.

Если вы хотите стать частью большой и дружной семьи МАУП и начать учиться в легендарном украинском ВУЗе, добро пожаловать в Академию на Дни открытых дверей! Более того, весь апрель, по случаю 28-летия, вас ждет праздничная скидка 20% на обучение! Посетите МАУП и станьте на шаг ближе к своей мечте!

Телефон приемной комиссии:

(044) 490-95-05, (044) 494-47-47.

Открой себя в МАУП!

http://maup.com.ua/