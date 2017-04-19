Бизнес требует государственной политики, направленной на экономический рост

«Украинский бизнес требует от власти жесткого искоренения коррупции на всех уровнях, начала экономического курса, направленного на быстрый экономический рост, создание новых рабочих мест и открытие новых возможностей для развития бизнеса», – говорится в заявлении.

Представители бизнес-сообщества отмечают, что со времени проведения первого Украинского форума бизнеса (18 марта 2016) в социально-экономической сфере произошли определенные положительные сдвиги. Однако в стране продолжается экономический кризис, усиливается политическая нестабильность и раскол в обществе. В 2016 году по сравнению с 2013 годом ВВП на душу населения уменьшился почти в 2 раза (с $ 4 тыс, до $ 2,2 тыс.). Экспорт снова снизился даже на фоне ощутимого падения в 2014-2015г. Всего более 75% в украинском экспорте составляют сырье и товары первоначальной переработки с низкой добавленной стоимостью.

Среди многих проблем, тормозящих устойчивое экономическое развитие, в заявлении говорится о фактическом прекращении кредитования реального сектора экономики и МСП, высокой стоимости кредитов. Причина этого – недостаточная скоординированность действий между парламентом, правительством и НБУ, несовершенство денежно-кредитной политики в государстве.

Под угрозой уничтожения оказались целые сектора промышленности, что является национальным достоянием Украины: аэрокосмическая отрасль, транспортное и энергетическое машиностроение. Высоких масштабы приобретает трудовая миграция и отток за границу высокопрофессиональных кадров.

Представители делового сообщества отмечают постепенно растущую фискальную нагрузку, избыточное регулирование деятельности малого бизнеса, вмешательство государства в хозяйственную деятельность, значительное повышение стоимости энергоносителей и коммунальных услуг, постоянное наращивание стоимости тарифов природных монополий. Все это, по их мнению, ведет к сворачиванию деловой активности в Украине.

Отдельно в заявлении выделена проблема снижения качества принимаемых решений на фоне нехватки ответственности исполнителей в системе государственного управления страны.

Бизнес-организации призывают усилить государственную экономическую политику и безотлагательно воплотить в жизнь Предложения бизнеса по ускорению темпов экономического развития и прекращению деиндустриализации Украины. Этот содержательный документ прилагается к заявлению и содержит предложения по поддержке реального сектора экономики и доступу к финансовым ресурсам, развитию экспорта и улучшению регуляторного режима для него, изменений в налоговой и таможенной сферах, упорядочению деятельности природных монополий, стимулированию инноваций и развитию ИТ сферы.

«Бизнес готов вместе с властью настойчиво бороться за рост конкурентоспособности экономики, «зеленый свет» для предпринимательства, приток инвестиций, высокий уровень жизни людей. Путем равноправного взаимоответственного партнерства власти и бизнеса, социального диалога, роль которого все время усиливается, необходимо, не теряя времени, выходить на национальную экономическую стратегию, программы по направлениям развития промышленности и предпринимательства», – прокомментировал заявление президент УСПП Анатолий Кинах.