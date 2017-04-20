Какие дополнительные услуги доступны клиентам такси?

Сегодня заказать такси несложно – достаточно набрать номер по телефону, поговорить с диспетчером, указать место и время подачи транспорта. Такси Джокер вообще можно вызвать на официальном сайте или с помощью приложения, получив дополнительную скидку. В большинстве случаев вам заранее скажут, во сколько обойдется ваше путешествие в комфортабельном салоне авто.

Вместе с тем, далеко не все постоянные клиенты такси знают, что они могут пользоваться дополнительными услугами сервиса.

Первая дополнительная услуга, о которой может во время заказа попросить клиент – это установка детского кресла в салон. Перевозить детей до определенного возраста в салоне автомобиля можно только при наличии кресла. Не стоит жертвовать безопасностью детей, поэтому если вы заказываете такси, и с вами едет ребенок, попросите о кресле предварительно.

Не все водители таксопарка согласятся перевозить у себя в автомобиле животное. Поэтому, будучи предусмотрительным клиентом, сообщите оператору, если с вами едет ваш питомец. Хорошие сервисы такси предлагают перевозку животных.

Одна из наиболее актуальных услуг служб такси – это «трезвый водитель». Говоря простым языком, если вы, будучи за рулем, выпили алкоголь, вызванный трезвый водитель доставит вас до указанного адреса на вашем автомобиле. Никогда не садитесь за руль, даже если, как вам кажется, вы выпили минимум. Подобные услуги стоят немного, зато вы будете в безопасности, и не поставите под угрозу жизнь своих пассажиров, пешеходов и других участников движения. К тому же, вы избежите лишения прав и огромных штрафов.

Курьерские услуги силами служб такси также набирают популярность. Вы можете позвонить в службу такси и попросить привезти вам пиццу, товары из магазина, цветы или что-то еще. Стоимость подобных услуг зависит от сложности заказа и удаленности места, где нужно забрать или купить интересующую вас вещь.

Дополнительно у оператора можно попросить подать авто представительского класса или минивэн. Обратите внимание, что в жаркое время года вы можете настоять на том, чтобы к вам приехало такси с кондиционером. Однако в независимости от требований желательно заранее уточнять, сколько будет стоить та или иная услуга или осуществление просьбы.