Как безвизовый режим повлияет на украинское общество

Принятие безвизового режима откроет двери украинцам для посещения стран зоны ЕС. А это значит, что Украина станет более восприимчива к европейским ценностям, стандартам и ментальности. Украинцы, особенно молодые, смогут сравнить европейские стандарты жизни с украинскими. И уже сравнив, будут стремиться воплотить их у себя на родине", - такое мнение высказал создатель Благотворительного Фонда "Возрождение", Владимир Мунтян.

Как человек, который прикладывает максимум усилий для того, чтобы все незащищенные и малообеспеченные граждане нашей страны жили лучше, Владимир Мунтян считает: "Особенно важным станет внедрение европейских социальных стандартов в Украину. И то, что сейчас для нас открывается дверь в Европу без виз, приблизит их реализацию. Крайне важно понимать, что все в наших руках и что у нас есть все возможности и ресурсы для того, чтобы жить не хуже, чем живут в Германии, Швеции, Австрии и так далее, а даже лучше.

Я верю, что нынешнее молодое поколение очень стремительно развивается, и в силах повлиять на социальную, экономическую и культурную составляющую Украины. Когда большее число украинцев побывает в Европе, увидит, как можно повысить уровень жизни и какие изменения нужно внести, тогда наша страна оживет и станет по-настоящему счастливой и процветающей. Со своей стороны я буду дальше делать все возможное, чтобы достичь этих целей, и привлекать небезразличных людей к этому важному делу. С каждым днем нас становится больше, и вместе мы изменим Украину к лучшему!".