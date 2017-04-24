Подчеркни свою темпераментную натуру этим летом!

Если до недавнего времени обладательниц сдельных купальников характеризовали как исключительно скромных представительниц прекрасного пола, то сегодня с этим можно поспорить. Мода динамична и особенно это касается пляжных тенденций. Ежегодно новые тренды. Впрочем, некоторые из них – не более чем хорошо забытое старое в современной интерпретации. Сдельный купальник в гардеробе – возможность создать такой образ, какой вы хотите!

Самый универсальный купальный костюм – сдельный купальник!

Дайте-ка угадаем: вы сейчас немного в шоке и полностью не согласны с утверждением, что немного выше. Это нормально. Среди представительниц прекрасного пола последнее время бытует мнение, что отлично иметь, например, 3 купальника, с разноцветными лифчиками и трусиками. Так в результате вы получаете не 3 модели, а целых 9, комбинируя элементы между собой. А теперь посмотрите на сдельные купальники от Bando в разделе https://bando.com.ua/catalog/sdelnye-kupalniki/. Скажите, неужели есть что-то лучше и сексуальнее, нежели купальники, представленные в ассортименте? Погуляйте по торговым центрам и обратите внимание на ценники, что «украшают» купальники. Спешим вас порадовать: по цене среднестатистической модели купальника из торгового центра в нашем интернет-магазине вы можете купить несколько! Очень дружелюбные цены – наша главная особенность. Вам не придется ничего комбинировать и думать, как дополнить пляжный образ. Вы можете купить себе столько купальников, сколько захочется и каждый день блистать на пляже в новых нарядах.

Все модницы уже давно знают все о преимуществах сдельных купальников!

Узнайте же и вы! Прямо сейчас мы убедим вас в том, что сдельный купальник, хотя бы один, обязательно должен быть в вашем гардеробе. И вот основные причины:

1. Идеальная вещь, которая позволяет скрыть самые проблемные участки. Впрочем, мы считаем, что тело женщины априори прекрасно и маскировать что-либо вообще не нужно. Но если вы будете чувствовать себя комфортно, спрятав, например, животик, то купальник сдельный – лучший вариант.

2. Изумительно выглядит на самых разных типах фигуры. Это тот самый случай, когда при выборе купальника вам не нужно сильно присматриваться к своему телу и долго выбирать оптимальный вариант. Однозначно: сдельные купальники подходят абсолютно всем!

3. Такие купальники уместны в любой ситуации. Если вы по каким-либо причинам не хотите сильно оголяться или, например, вы хотите защитить тело от лишнего ультрафиолетового излучения. Возможно, вас вообще интересуют активные виды спорта на воде и тогда подобная модель незаменима.

Сдельные модели безупречно выглядят в сочетании с любой одеждой, обувью и аксессуарами. Они позволяют создавать самые разные образы, и вы можете ориентироваться на свое настроение, выбирая любой из своих купальников.