Стартовал самый длительный в Украине квест в рамках фестиваля "Де кино. Эпизод 2"

Название квеста - не менее загадочное - «Тайна утерянной киноленты». Он продлится полгода и будет состоять из онлайн и офлайн заданий, среди которых пешеходные квесты Киевом, шифры, коды и многое другое.

Участвовать в квесте могут все желающие, которым исполнилось 18 лет. Каждый участник сможет почувствовать себя главным героем истории и пройти вместе с ним все этапы игры. Сюжет начинается с возвращения героя в Киев. Он приезжает в пустою квартиру своего дедушки, где его ждут сплошные загадки и тайны. Главная из которых - секрет киноленты.

Над разработкой квеста работала команда «Mystery Play», известная по адаптациям таких игр: «Побег из Шоушенка», «Секретные материалы», «Moulin Rouge» и другие.

Чтобы начать приключение, регистрируйтесь по ссылке – http://www.dekino.com.ua/quest

Напомним, фестиваль «Де кино. Эпизод 2» – совместная инициатива 1+1 медиа и FILM.UA Group. Главная цель – создать открытую площадку для развития современного кино, которое будет доступно каждому. С 18 апреля начался прием конкурсных работ и буде длится до 17 июля, больше деталей на сайте – http://www.dekino.com.ua/