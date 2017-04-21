Стартовал самый длительный в Украине квест в рамках фестиваля "Де кино. Эпизод 2"
21 апреля начался самый масштабный и самый продолжительный квест о настоящем украинском кино. Участие абсолютно бесплатное. Главный приз – поездка в европейскую страну, где снимали сериал «Игра престолов». Квест проходит в рамках фестиваля «Де кино. Эпизод 2». Финал состоится 23 сентября на фестивале в Киеве.
Название квеста - не менее загадочное - «Тайна утерянной киноленты». Он продлится полгода и будет состоять из онлайн и офлайн заданий, среди которых пешеходные квесты Киевом, шифры, коды и многое другое.
Участвовать в квесте могут все желающие, которым исполнилось 18 лет. Каждый участник сможет почувствовать себя главным героем истории и пройти вместе с ним все этапы игры. Сюжет начинается с возвращения героя в Киев. Он приезжает в пустою квартиру своего дедушки, где его ждут сплошные загадки и тайны. Главная из которых - секрет киноленты.
Над разработкой квеста работала команда «Mystery Play», известная по адаптациям таких игр: «Побег из Шоушенка», «Секретные материалы», «Moulin Rouge» и другие.
Чтобы начать приключение, регистрируйтесь по ссылке – http://www.dekino.com.ua/quest
Напомним, фестиваль «Де кино. Эпизод 2» – совместная инициатива 1+1 медиа и FILM.UA Group. Главная цель – создать открытую площадку для развития современного кино, которое будет доступно каждому. С 18 апреля начался прием конкурсных работ и буде длится до 17 июля, больше деталей на сайте – http://www.dekino.com.ua/