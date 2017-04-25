Украинские студенты победили на Международном ИТ−Чемпионате "Золотой Байт", с призовым фондом 500 000 грн.

В Киеве прошел финал Международного ИТ−Чемпионата "Золотой Байт", который собрал инновационные проекты из 10 стран мира. Более 300 сильнейших участников боролись за призовой фонд − 500 000 грн

Уже девятый год подряд Компьютерная Академия «ШАГ» организовывает международный ИТ−чемпионат «Золотой Байт». Дмитрий Корчевский, генеральный директор Компьютерной Академии ШАГ, идейный вдохновитель и организатор «Золотого Байта»:«Мы создали «Золотой Байт» для того, чтобы объединить талантливую молодежь вокруг благородной цели — изменять мир с помощью знаний и технологий, генерировать инновации, приносящие пользу людям. Можно с уверенностью сказать — нам это удалось! Девять лет подряд мы видим, как студенты сначала создают свои проекты для участия в конкурсе, а затем их идеи трансформируются в стартапы и реализуются в жизни. Это здорово!».

Студенты представили свои проекты в 10 различных номинациях, объединенных темой Чемпионата «Invent. Create. Change». В этом году на Чемпионате свои проекты подали более 10 000 человек.

Среди проектов−призеров − много социальных, которые могут изменить жизнь людей с ограниченными возможностями, и помочь им наслаждаться всеми возможностями современных технологий. Так призовые места заняли стартапы, которые помогают учиться слепым детям, проект, который поможет слепым людям передвигаться по городу, и легко, с помощью мобильного телефона, находить любые учреждения.

Кроме того, проекты победителей направлены на изменение коммунальной сферы. В частности, победитель в номинации «Интернет вещей» − 12 летний Кирилл из Мариуполя − создал устройство, которое поможет экономить электроэнергию. Он стал самым молодым победителем за 9 лет существования чемпионата.

Кроме украинских команд, в этом году участники из Молдовы, Грузии и Азербайджана заняли много призовых мест. Так, первое место в номинации web−project получили студенты из Баку, которые создали стартап, который облегчит поиск потерянных вещей.

Часть финалистов получили предложения работы и стажировок во время финала, ведь оценивали проекты представители крупнейших IT−компаний Украины и мира, в том числе Евгений Шваров (компания Intersystems), Евгений Кудрявченко (директор веб−студии Vintage), Алексей Мась (Киевстар), Светлана Бовкун (соучредитель Kyiv Maker Faire) представители студии «Квартал 95», Євгеній Демченко − Head Web Design в 1+1 медиа, Владислав Курмаз (ведущий разработчик GlobalLogic), Папилев Алексей (эксперт по управлению мобильных приложений Lifecell) и другие.

Международный Чемпионат «Золотой Байт» проходит при поддержке Министерств образования Украины и Азербайджана, а также Киевской городской госадминистрации. Генеральные партнеры Чемпионата − компании InterSystems, Wolf, Stearling Studio, инновационный партнер − компания Microsoft, генеральный медиа партнер − 1 + 1. Финал Чемпионата проходил при поддержке КНУ им Шевечнко и развлекательного комплекса D'lux.

Справка:

Международная Компьютерная Академия ШАГ − крупнейший негосударственный учебное заведение, специализирующееся на профессиональном компьютерном образовании. На сегодняшний день работает 46 филиалов Академии в 16 странах мира (Украина, США, Казахстан, Бразилия, Болгария, Литва и другие).

Академия ШАГ − это работа большой команды профессионалов в сфере IT−образования, в стенах которой проходит подготовка программистов, системных администраторов, специалистов по WEB−технологий, дизайнеров, разработчиков мобильных приложений. Стать студентом Международной Академии сможет каждый желающий любого возраста от 15 до 55 лет. По окончании обучения студенты получают международный диплом и сертификацию от ведущих ИТ−компаний: Microsoft, Autodesk, Cisco.

Подробнее о Чемпионат «Золотой Байт»:

www.goldenbyte.org

VK: www.vk.com/goldenbyte

FB: www.facebook.com/ITGoldenByte