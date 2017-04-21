Где быстро и безопасно оформить визу в ОАЭ?

Всю процедуру можно пройти онлайн на сайте visa-dubai.net, где нужно подать заявку. В форме на сайте указывается только имя, телефон и электронный адрес. Из всех документов необходимо предоставить только цифровую копию загранпаспорта.

Как происходит оформление визы?

Процесс состоит из нескольких этапов. Лишь на первом этапе оформления задействуется клиент — он подает заявку и паспорт.

Далее сотрудники сервисного центра тщательно проверяют документы, чтобы избежать отказов. Причиной для отказа могут быть правонарушения, совершенные в предыдущие поездки. Чтобы не было недоразумений, обязательно прикладывайте копии страниц паспорта с отметками о въезде/выезде, если вы уже были ранее в Арабских Эмиратах. Еще одной причиной отказа может быть возраст — это распространяется только на девушек до 20 лет, которые путешествуют без сопровождения мужчин.

После проверки в Украине документы передаются компании-партнеру в ОАЭ, зарегистрированной в Иммиграционной службе. Именно на этом этапе происходит заполнение данных в визовой форме на сайте службы. Электронный экземпляр визы отправляется заказчику, а на сайте остается онлайн-вариант разрешения на пребывание в эмирате.

Для распечатки визы не обязательно обращаться в сервисный центр: это можно сделать и дома. Виза распечатывается на офисной бумаге А4 формата. В аэропорту с этого документа сканируется штрих-код, который позволяет идентифицировать визу и найти ее на сайте.

Этот же процесс можно повторить и дома, чтобы удостовериться в подлинности предоставленного документа. Только в этом случае вы используете не штрих-код, а ваши паспортные данные, номер визы и проверочный код. Все это вносится в форму на сайте Иммиграционной службы ОАЭ. Если виза подлинная, на сайте появится информация о ее открытии и о том, что она действует в обозначенные сроки.

Визовый центр ОАЭ в Киеве VisaDubai — это гарантия качества предоставляемых услуг и конфиденциальности. Все личные данные, полученные от клиента, используются только для оформления визы и не передаются третьим лицам, не задействованным в процессе.