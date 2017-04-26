Истории последних свидетелей трагических событий Второй мировой войны в документальной драме "Дети победы"

Ко дню Памяти и примирения телеканал 1+1 готовит новый документальный фильм, посвященный самым драматичным страницам украинской истории, страшным событиям времен Второй мировой войны.

Автор фильма Светлана Усенко собрала истории шести героев из разных уголков Украины, которые будучи детьми стали свидетелями масштабной трагедии с 1939 по 1945 год, оказавшись в эпицентре войны.

География картины очень обширна, съемки проходили как на территории Украины - во Львове, Харькове, Запорожье, Кропивницком, Киеве, так и за ее пределами в Польше и США. Так, команда проекта вместе с главной героиней фильма Анной Михайловной Стрижковой побывала в мемориальном комплексе, бывшем концентрационном лагере, под Освенцимом, в который она была вывезена в три года.

Еще одной международной локацией съемки стал остров Сан-Мартин, в США, куда съемочная группа отправилась для записи интервью с Кристиной Хигер - польской еврейкой, которая вместе со своей семьей пережила оккупацию Львова и репрессии против евреев, прячась в канализации 414 дня.

Одним из основных вопросов, которым было уделено немалое внимание, стал подбор локаций. Команда тщательно отбирала места для съемок, чтобы максимально точно отразить воспоминания героев фильма. Ради большего сходства и идентичности некоторые сцены были сняты в очень тяжелых условиях. Например, во время реконструкции событий истории Элеоноры Коваль, которая пережила оккупацию Киева, снимали в настоящей коммунальной квартире, в которой живет 12 семей. А историю Кристины Хигер - в коллекторе.

В картине собраны разные истории и разные взгляды на войну и победу, каждая из которых невероятна и отражает ужасы того времени. Так история Ивана Трофимовича из Запорожья, который стал сиротой после того, как немцы на его глазах расстреляли мать, а солдаты Советской армии приютили его, где он стал сыном полка. Или история Семена Сороки, на чьих глазах солдаты НКВД сожгли заживо его двоюродного брата. А после войны Семен Климович стал членом подпольной молодежной организации ОУН. За что его вскоре арестовали и выслали в Сибирь, в лагеря.

«Не смотря на то, что с момента событий, о которых идет речь в фильме, прошло уже очень много времени, для каждого воспоминания тех событий до сих пор свежие и очень болезненные. Каждый наш герой хотел рассказать свою историю, наверное, потому что они осознают, что являются последними свидетелями тех трагических событий», - рассказывает сценарист и автор фильма Светлана Усенко.

Напомним, над лентой работает команда Управления журналистских проектов 1+1 медиа, режиссеры-постановщики Сергей Сотниченко и Алексей Есаков оператор-постановщик Виталий Панасюк, а его автором стала ведущая и журналист Светлана Усенко. Фильмография автора состоит из таких картин, как «Тайны гения Шевченко», «Секреты Бандеры», «Расщепленные на атомы», «ТСН. 20 лет» и многих других.

Премьера документального фильма «Дети победы» состоится на телеканале 1+1.

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