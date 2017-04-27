Стройная и подтянутая фигура – это легко!

Близится лето и, конечно, каждая представительница прекрасного пола просто мечтает показать свои стройные ножки в коротеньких шортиках. Выбрать в магазине ультрамодный купальник и на пляже быть просто сногсшибательной. Но… Хорошо, если природа одарила вас красивой фигурой и вам не нужно прилагать для этого никаких усилий. А если это не так? Вы истязаете себя диетами, изнуряете тренировками, а результатов нет? Тогда самое время перестать мучить себя, и прочитать этот текст до конца.

Кавитация – новый способ в борьбе с лишним весом

Многие из нас знают, что такое липосакция. Дорогая и болезненная процедура, после которой следует длительный период адаптации и восстановления. По телевизору, в различных передачах эту процедуру активно рекламируют, но, мягко скажем, она отнюдь не так приятна, как может вдруг показаться. Стоит ли вообще на нее соглашаться?

Мы предлагаем вам абсолютно другой метод коррекции фигуры – кавитация. Это – ультразвуковое удаление жира на любом участке тела. Ознакомиться с кавитацией в городе Киев, можно на странице http://dellarossa.com.ua/kavitatsiya/.

Современный подход к удалению лишнего жира, который имеет множество превосходств над другими аппаратными методами:

· отсутствие наркоза (лишь в некоторых случаях и по вашему желанию могут использовать местное обезболивание);

· нет необходимости в послеоперационном наблюдении;

· первый заметный эффект уже через неделю;

· избавление от большого объема жира, всего за один раз.

Если вы выбираете для себя этот способ похудения – обращайтесь в центр лазерной косметологии Della Rossa. Наши специалисты со всем вниманием учтут ваши пожелания и составят индивидуальную программу коррекции фигуры.

Безболезненная кавитация – в чем суть

Процедуру кавитации проводят высококлассные специалисты, с использованием новейшего современного оборудования. Сама процедура сводится к тому, что ультразвуком влияют на жировую ткань, в результате чего, в ней образуются пузырьки воздуха. И растворенные жировые клетки естественным путем выводятся из организма. При этом вы не испытываете никакого дискомфорта. Не зря на эту процедуру записываются звезды шоу-бизнеса, ведь эффект не заставляет себя долго ждать, результат ошеломительный и нет необходимости восстанавливаться после.

Для получения идеальной фигуры, следует пройти курс из 5 сеансов. Или же, совмещать весь этот процесс с другими эффективными процедурами коррекции тела. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет точно определить потенциальный результат, профессиональные врачи, работающие в Della Rossa, непременно проконсультируют вас по любому интересующему вопросу.

Если вы все еще сомневаетесь в эффективности данного метода, то отзывы о нем вы можете прочитать тут. Центр лазерной косметологии Della Rossa любит своих клиентов, поэтому следит за безупречностью своей работы. Для вас только лучшие специалисты, современное оборудование, индивидуальный подход к каждому клиенту. Приходите к нам. Мы поможем вам стать еще красивее.