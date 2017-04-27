В IDS Borjomi Ukraine новый директор по маркетингу

Наталья Ревика назначена новым директором по маркетингу IDS Borjomi Ukraine, заменив на должности Светлану Кузавову, которая работала в компании с 2010 года.

Наталья Ревика имеет 20-летний опыт работы в маркетинге, занимала руководящие должности в компаниях Jacobs, Mondelez, Colgate-Palmolive и P&G. Работала в международных компаниях в Украине, России, Великобритании и США. В активе нового топ-менеджера — работа по всем направлениям маркетинга: от рекламного агентства, В2В и B2C сегментов до неприбыльных организаций и области культуры.

«Я рада присоединиться к одной из самых прогрессивных маркетинговых команд Украины и заниматься любимым делом с пользой для общества. Мои личные профессиональные вызовы совпадают с задачами, которые стоят перед компанией IDS Borjomi Ukraine в целом, что вдвойне усиливает нацеленность на результат», - подчеркнула Наталья Ревика.

«IDS Borjomi Ukraine является признанным лидером на рынке и это во многом благодаря команде маркетинга, которая доказала свою эффективность за эти годы. Мы всегда стремимся привлекать в команду профессионалов и единомышленников, для которых приоритетом является забота о потребителях и качество. Назначение Натальи на должность директора по маркетингу является для нас залогом хороших результатов и в будущем, и сохранение лидерства на рынке», - заявил генеральный директор IDS Borjomi Ukraine Марко Ткачук.

В IDS Borjomi Ukraine уверены, что с приходом Натальи в команду компания получит очень мощный импульс как в развитии своих брендов, так и маркетинговой функции в целом.

Справка

IDS Borjomi Ukraine — ведущий национальный производитель, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных и питьевых вод благодаря продукции, которая добывается в чистых и курортных регионах Украины и является эталоном качества по наивысшим международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных и питьевых вод («Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Аляска» и др.) И является эксклюзивным импортером грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.