Танцевальный "Mannequin Challenge" от "Фокстрота" и "Парада"

Более 500 участников застыли как манекены во время популярного флешмоба, проведенного сторонниками спортивных бальных танцев и здорового образа жизни во время Международного танцевального турнира «Парад Надежд».

К Международному дню танца 29 апреля в интернет выложили уникальный ролик https://www.youtube.com/watch?v=fL3eLGhr0ho, на котором более полутысячи танцоров и зрителей на трибунах во время венского вальса застыли в позе манекенов для популярного флешмоба - Mannequin Challenge. Группа компаний "Фокстрот" и популярный турнир по спортивным танцам «Парад Надежд» обнародовали видео, которое было создано в День открытия XXVIII международного фестиваля по спортивным танцам «Парад надежд-2017».

«Побудем неподвижными 28 секунд, по количеству проведенных «Парадов» и не забудем, что пора готовиться к юбилейному – тридцатому фестивалю «Парад Надежд», - обратилась к участникам флешмоба Валентина Федорчук, организатор турнира и президент столичной «Школы танцев Федорчук». После слов организатора фестиваля 500 участников - от самых маленьких школьников до взрослы[ танцоров - в роскошных бальных платьях и изысканных костюмах застыли в различных танцевальных позах.

Если внимательно присмотреться к видео, то можно увидеть, что не двигались не только танцоры, но и все зрители и жюри на трибунах. Застывшая даже маленькая девочка на руках у мамы-судьи!

Кроме масштабов флешмоба, изюминкой этого Mannequin Challenge стала съемка видео флешмоб квадрокоптер от компании "Fly Technology". Инновация обеспечила красивые панорамные кадры, на которых даже зритель может почувствовать эмоции спортсменов, их волнения и учащенное сердцебиение.

«Это роскошное видео, снятое с высоты полета квадрокоптера, мы дарим к Международному дню танца всем профессиональным танцорам, тренерам, аматорам - всем, кто любит жизнь, скорость и идет по жизни, танцуя», - отметил Геннадий Выходцев, руководитель Группы компаний «Фокстрот », которая уже 15 лет является поклонником и помощником танцевального фестиваля« Парад Надежд ».

Mannequin Challenge - популярный флешмоб, история которого началась в ноябре 2016 года в соцсети Twitter. Тогда американские подростки выложили собственное видео в застывших позах и добавили к нему хэштег #MannequinChallenge.

За короткое время флешмоб приобрел невиданную популярность. Собственные застывшие позы наперебой выкладывали в соцсети звезды шоу-бизнеса Бритни Спирс, Адель, цели футбольные клубы, редакции престижных СМИ - ВВС и Deutsche Welle и даже политики. Так, в ночь перед выборами кандидат в президента Хиллари Клинтон застывшая для флешмоба вместе со своим мужем Биллом Клинтоном, помощниками и певцом Джоном Бон Джови!

Справка. Организаторы Международного турнира по спортивным танцам «Парад Надежд» - школа спортивного танца «Спорт-Данс» (Школа танцев Федорчук - http://fedorchuk.org и Ассоциация спортивного танца Украины. «Парад Надежд» отличает массовость (за 15 лет около 25000 пар стали его участниками), эксклюзивность (здесь проводится уникальный турнир на лучшее исполнение танца «фокстрот» за единственный в мире кубок «Фокстрота» от сети «Фокстрот. Техника для дома»), а также авторитетность в мире спорта (высшая профессионализм судей из Европы и мира, как оценивают мастерство спортсменов). Ежегодно более 300 медалей турнира «Парад Надежд» соревнуются спортсмены из Украины, Германии, Канады, России, Грузии, Беларуси, Молдовы, Румынии, Польши. За это время за медали Чемпионата Европы, Киева и кубок «Фокстрота» боролись спортсмены разных возрастных категорий - «сеньоры», «взрослые», «молодежь 2», «молодежь 1», «юниоры 2», «юниоры 1», «ювеналы 2», «ювеналы 1». Также зрителей радует программа «формейшн» (командные выступления) по латиноамериканской программе, Pro-Am по аргентинскому танго (в паре - учитель и ученик) и выступление детей от 4 лет - в категории «Бейби».

Судьи - такая же звездная команда рефери из Англии, Южной Африки, Франции, Италии, России, Казахстана, Украины. Действующие чемпионы, легенды спортивного танца в мире, а некоторые - победители Всемирного фестиваля в Блэкпуле (Великобритания), родине спортивного танца! Судейскую команду возглавляет заслуженный тренер Украины, председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца Украины, президент Школы танцев Федорчук и организатор «Парада Надежд» Валентина Федорчук.