Надежная опора вашего дома!

О преимуществах газобетона и немного о недостатках

Как и любой другой материал, используемый в строительстве, газобетон тоже имеет свои плюсы и минусы. Обратите свое внимание на газоблоки от компании uaBeton в разделе. Широкий ассортимент продукции провоцирует устойчивую мысль: «В чем же уникальность каждого из предложенных вариантов?». На самом деле газоблоки бывают разными, отличаются по своим свойствам и производителю, отсюда и различная стоимость. Среди основных достоинств, которые характерны газоблокам (это – то же самое, что и газобетон), стоит обозначить:

· Весьма конкурентную стоимость и соответствие цены с качеством товара.

· Отличную геометрию и высокую прочность.

· Простоту в укладке (а это непосредственно влияет на скорость работы строителей и на стоимость их услуг).

· Высокие тепло- и звукоизоляционные качества.

· Отсутствие необходимости каких-либо дополнительных работ по части выравнивания стен после строительства.

· Длительная эксплуатация материала.

Среди недостатков нельзя не упомянуть тех особенностей, которые характерны практически всем газоблокам (каким-то – больше, каким-то – меньше). Практически все газоблоки отличаются низкой прочностью – материал хрупок и легко поддается разрушению при внешнем воздействии на него. В период эксплуатации, при условии некорректной кладки или несоблюдении техник строительства, возможно появление трещин. Относительно низкая влагостойкость материала и необходимость защищать его от различных атмосферных явлений (при условии его хранения) – неоспоримые факты. Именно поэтому при выборе стоит учитывать массу факторов. Так, например, газобетон стоунлайт вот тут – отличный пример стенового материала. Он принципиально отличается своей прочностью, которая прекрасно сочетается с легкостью, а дополнительный бонус – отличные теплоизоляционные свойства.

Среди конкурентных преимуществ, которые характерны такому материалу как газобетон, просто нельзя не отметить именно стоимость данного материала. Благодаря этому можно существенно сэкономить на процессе строительства, который и без того существенно ударяет по бюджету. Абсолютно каждая деталь имеет значение. Так, например, вес газоблоков непосредственно влияет на то, с какой скоростью будут работать строители, возводя фундамент и коробку дома. Благодаря низким показателям теплопроводности, вам не придется тратить дополнительные средства на утепление, ведь в доме и без того будет тепло. Несмотря на свою пористую структуру и реальную легкость – этот материал отлично подходит для строительства надежного и крепкого дома.