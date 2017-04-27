Стала известна программа Международного фестиваля света и медиа-искусства Kyiv lights festival

Главной фестивальной площадкой станет Почтовая площадь – здесь будут показаны конкурсные работы по 3D-маппингу и виджеингу. Другими локациями Kyiv Lights Festival станут Контрактовая площадь, Михайловская площадь, Андреевский спуск, Театр на Подоле, Port Creative Hub, Парк Киото, ЦУМ и Пешеходный мост.

Кроме этого впервые в Украине в рамках внеконкурсной программы покажет свои арт-работы всемирно известный австралийский медиа-художник Крег Волш, знаменитый во всем мире своими невероятными проекциями на водные поверхности и деревья.

Фестиваль на три дня изменит архитектурный вид центра столицы и продемонстрирует главные достижения видеодизайнеров, художников света и лазера, виджеев и современных художников из Европы, Азии и Австралии. Подобные мероприятия уже несколько лет собирают многотысячные аудитории в Берлине, Иерусалиме, Сиднее и других мировых столицах.

Kyiv Lights Festival включен в официальную программу мероприятий, приуроченных к Евровидению.

Открытие фестиваля состоится 12 мая в 21.00 на Почтовой площади. Зрителей ожидает шоу дронов и грандиозное 3D шоу на здании Речного порта. Почтовая площадь станет главной фестивальной площадкой, где будут проходить показы конкурсных работ: конкурс 3D-маппинга 12 мая с 21.20 до 23.00, а конкурс виджеинга 14 мая с 21:00 до 22:30. По завершении конкурса будут объявлены главные призеры.

Для тех, кто не сможет посетить конкурс 3D-маппинга в первый день фестиваля, 13 мая пройдет ретроспектива работ участников.

Настоящим событием на KLF станет участие во внеконкурсной программе австралийского художника Крега Волша. Впервые в Украине будут показаны его инновационные проекты – проекции на водные поверхности и деревья. Крег Волш получил мировую известность благодаря уникальным световым инсталляциям, для создания которых он использует особенности окружающей среды. Его работы вызвали огромный интерес зрителей на фестивалях визуальных искусств и выставках в Японии, Сингапуре, Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США.

Также в рамках Kyiv Lights Festival пройдет ряд других интересных событий: на фасаде Театра на Подоле будут представлены три постановки в жанре свето-живописи, на фасаде ЦУМа будет показано уникальное свето-музыкальное шоу, а пешеходный мост превратится в динамическую инсталляцию, которая постоянно будет менять цвет и интенсивность освещения.

К международному конкурсу 3D-маппинга и виджеинга приглашаются видео художники со всего мира. Работы участников конкурсной программы Kyiv Lights Festival будет оценивать международное жюри, состоящее из экспертов медиа-арта: директор фестиваля Visual Brasil, многократный победитель конкурсов виджеинга по всему миру Рикардо Кансадо, известный как VJ Eletroiman, видеохудожник, программист и дизайнер интерактивных медиа Никола Павоне, известный как Vj Luper, глава Ассоциации проекционного маппинга Японии Мичиюки Ишита, куратор Открытого архива украинского медиа-арта, куратор «Новой художественной школы», один из самых известных преподавателей медиа-арта в Украине Янина Пруденко и руководитель департамента маркетинговых коммуникаций в «Киевстар» Юрий Черненький. Помимо основных призеров фестиваля с помощью голосования зрителей будет определен обладатель “приза зрительских симпатий”. Общий призовой фонд конкурса составляет 125 000 грн.

Организаторами Kyiv Lights Festival выступили:

- ивент-агентство НЕБО, которое за 9 лет работы получило более 40 наград на профильных конкурсах (Eventаризация, Золотой пропеллер, Event Awards) и провело более 300 мероприятий;

- студия Front Pictures, всемирно известная своими решениями для масштабных визуальных шоу. Именно они создавали видео выступления Джамалы на Евровидении, делали проекционное шоу на колокольне Софии Киевской к 1530-й годовщине основания города, а также занимались визуальной частью знаменитого танца с водой на America's Got Talent, который набрал миллионы просмотров в сети Интернет;

- компания Enjoy! Media, которая с 2010-го года занимается продюсированием Джамалы, победительницы “Евровидения - 2016”. Помимо Джамалы компания Enjoy! В разные годы работала с такими известными украинскими артистами, как ONUKA, The Maneken, Бумбокс, PianoБой и др.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступил канал 1+1.

Kyiv Lights Festival пройдет при поддержке компании «Киевстар».

Официальный сайт Kyiv Lights Festival:

http://kyivlights.com/

Kyiv Lights Festival в facebook:

https://www.facebook.com/Kyiv-Lights-Festival-1409169789154182/