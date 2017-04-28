Обитатели киевских офисов рано встают на работу и не следят за питанием – опрос

Чтобы преуспевать в деловом мире, следует всегда быть начеку. Именно поэтому рабочий график давно перешел в формат 24/7, а на рабочую почту мы часто отвечаем едва ли не до восхода солнца. В каких бизнес-центрах обитают самые ранние пташки Киева, выяснял производитель питательных завтраков AXA.

«Обычно я трачу на завтрак не более 15 минут, а то и пропускаю его вовсе. И, конечно, был бы рад поесть утром за 5 минут, чтобы раньше выйти на работу. Только возможно ли это? Если вы предложите мне достойный вариант, я буду в восторге», – именно такой комментарий – самый распространенный среди любителей начать свой рабочий день пораньше.

Опрос «ранних пташек» охватил 10 бизнес-центров и издательств, расположенных в центральных районах Киева. Самым ранним оказался БЦ «Парус». До 9 утра здесь на работу вышел 301 сотрудник. При этом, первые 8 появились еще в промежутке между 7:30 и 7:45 утра.

Незначительно отстает от лидера БЦ 101 Tower. Здесь добраться на работу пораньше успели 202 сотрудника, из которых первые трое были у дверей офиса около половины восьмого.

Закрывает тройку лидеров – БЦ «Подол Плаза», в котором 176 работников добираются до рабочего места до 9 утра.

В целом же рейтинг выглядит следующим образом:

БЦ «Парус» – 301

БЦ 101 Tower – 202

БЦ «Подол Плаза» – 176

БЦ Horizon Park – 123

БЦ «Ренессанс» – 111

БЦ Capital hall – 78

Издательство Burda – 20

Издательство UMH – 19

Издательство Edipresse – 10

Издательство Hearst Shkulev Ukraine – 9

Большинство опрошенных (97 респондентов) отметили, что приходят на работу раньше довольно часто. При этом причина такого излишнего рвения вполне предсказуема – желание успеть как можно больше дел в течение дня. Правда, для некоторых такой ранний старт дополняется приятным бонусом – свободным парковочным местом, которое чем позже, тем сложнее занять.

Разумеется, такой интенсивный график связан с нарушением питания – большая часть респондентов (65 человек) признались, что завтракают далеко не каждый день. А если и делают это, то стараются тратить на утренний прием пищи не более 10-15 минут.

В итоге подобная стратегия негативно сказывается на организме – ведь энергии не хватает, а перекусы на работе далеко не всегда претендуют на здоровое питание. Именно поэтому лучше не отказываться от завтрака, а подойти к этому вопросу и подобрать себе быстрый, здоровый и питательный завтрак.

Например, сэкономить время и получить заряд энергии на день помогают каши линейки АХА FAMILY MORNING. Их секрет – сбалансированное сочетание углеводов, жиров и белков, которое позволяет защитить организм от преждевременной усталости и переутомления на работе. И, конечно, главное преимущество для делового человека – их приготовление занимает не более 5 минут.

«Спасибо за отличную идею! Я обязательно попробую приготовить овсянку уже завтра утром и, надеюсь, смогу приобрести полезную и здоровую привычку начинать свой день с завтрака» - поделился впечатлениями один из участников опроса.

Опрос проводился 20.03 – 31.03 с 7:30 до 8:55 и охватил 220 человек.