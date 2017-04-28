Ланет на майские праздники снимет для киевских абонентов ряд ограничений

Провайдер на майские праздники снимет с абонентов в Киеве ограничения на просмотр платных телеканалов и лимит на скорость интернет-соединения.

Один из крупнейших интернет-провайдеров украинского рынка — Сеть Ланет — на период майских праздников снимает кодировку с платных закрытых телеканалов, а также снимает любые ограничения скорости доступа к интернету для своих абонентов. Уникальную возможность свободного и неограниченного доступа к закодированным цифровым каналам и высокоскоростному интернету получат все абоненты Сети Ланет, проживающие в Киеве. Декодировка сигнала позволит клиентам компании просматривать в высоком качестве широкий спектр дополнительных украинских и международных видеоресурсов.

Кроме того, в период майских праздников для всех абонентов Сети Ланет будут сняты ограничения на скорость доступа к интернету. Таким образом, независимо от тарифного плана, все абоненты получат доступ ко всемирной паутине на предельно возможных скоростях до 1 Гбит/сек.

«Маевка» с качественным цифровым телевидением!

Воспользоваться праздничным предложением от Сети Ланет может каждый киевский клиент провайдера. Абонентам сети не придется прикладывать каких-либо усилий или вносить денежные средства, так как доступ открывается автоматически. Важно то, что для просмотра практически любых цифровых каналов в высоком качестве клиентам компании не потребуется:

изменять тариф;

приобретать определенные услуги компании;

делать дополнительные платежи.

Независимо от актуального и оплачиваемого тарифа в течение майских праздничных дней абоненты Сети Ланет смогут без ограничений смотреть все каналы в цифровом качестве, в том числе закодированные и недоступные для выбранного пакета услуг.

Справка:

Сеть Ланет занимает лидирующее место среди отечественных интернет-провайдеров и предоставляет широкий спектр услуг телекоммуникационного характера. Покрытие сети интенсивно расширяется: на сегодняшний день возможность подключить кабельное телевидение и интернет есть у жителей тринадцати городов Украины. Сеть Ланет является единственной в Украине компанией, клиенты которой имеют качественный гигабитный канал доступа к сети. Провайдер работает с частными лицами и корпоративными клиентами, обеспечивая высокий уровень сервиса, большой выбор тарифных пакетов и доступные цены на услуги.

Дополнительную информацию о проводимой акции можно получить на сайте провайдера: https://www.lanet.ua/news/no_restrictions/.