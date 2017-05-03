Украинские дизайнеры переезжают в ТРЦ Караван

Совсем недавно украинский бренд женской одежды Anna Yakovenko открыл свой первый магазин в харьковском ТРЦ Караван. За несколько недель до этого в киевском объекте крупнейшей сети торгово-развлекательных центров начал работать новый магазин украинского производителя эксклюзивной женской одежды Artari Alta Sartoria. Амагазины Designed For Fitness (одежда для занятия спортом) открыли свои двери для посетителей во всей сети Караван.

Украинские производители начали более активно присутствовать в крупных ТРЦ, а не концентрироваться на стрит ритейле и интернет-магазинах. И эта тенденция развивается. Только с начала года в ТРЦ Караван, кроме перечисленных, открылись магазины таких брендов: BeGirl, UMM, Tamir, Jasmine. Также в Караване представлены Andre Tan, Giulia, DolceDonna, Arber, Anabel Arto, Public & Private, Bembi, Dianora, RnB Leather и другие украинские операторы.

Популярность ТРЦ Караван у национального производителя – это не случайность, началось все с необычного для украинского рынка формата магазина: Pop-Up Store. Сотрудничество в этом формате предусматривает особенные условия: краткосрочная аренда на лояльных для арендатора условиях. Впервые Pop-Up Store в ТРЦ открылся в кризисный 2015 г. И, хотя с тех пор ситуация на рынке значительно улучшилась, поддержка и популяризация национальных дизайнеров стала традицией в ТРЦ Караван.

Pop-Up Store – не единственный формат сотрудничества ТРЦ Караван с украинскими дизайнерами. С целью продвижения талантливых украинских модельеров в ТРЦ регулярно проходят различные мероприятия (выставки, ярмарки, показы). Наиболее яркое и знаковое - выставка «KARAVAN FASHION DAYS», в рамках которой работают шоу-румы украинских дизайнеров, которые презентуют свои коллекции, а посетители ТРЦ имеют возможность приобрести понравившиеся вещи непосредственно от авторов. Ассортимент эксклюзивных товаров очень обширный: платья, блузы, брюки, пальто, шубы, куртки, шарфы, сумки. Здесь есть много интересного и для взрослых, и для детей. Следующая выставка состоится уже 27-28 мая и будет приурочена к выпускным вечерам.