Общайтесь с "Фокстрот" через Viber

В апреле 2017 года бренд популярного мультиканального продавца «Фокстрот» «постучался» через мессенджеры к своим покупателям, создав паблик аккаунт в популярном Viber.

Паблик аккаунт в Viber создан «Фокстротом» для того, чтобы покупателям было удобнее получать информацию об акциях, специальных предложениях и уникальных товарах на реальных и интернет-полках продавца. Пользователи мессенджера смогут оперативно получать информацию об услугах и новостях, находить ближайшие точки обслуживания, напрямую общаться со службой онлайн-поддержки. В аккаунте есть возможность связаться с представителем «Фокстрота» и в диалоге один на один задать любые вопросы, получить необходимую информацию, узнать детали по запрашиваемой услуге.

- Мы расширяем границы общения с клиентами, благодаря сотрудничеству с такими инновационными каналами, - рассказывает Евгений Кречетович, начальник службы управления взаимоотношениями с покупателями(CRM) бренда "Фокстрот". – Простой и удобный сервис мессенджера повысит качество коммуникации с клиентами, обеспечит оперативность, индивидуальность месседжей, а значит и эффективность нашей работы, позволив на 100% соответствовать ожиданиям наших покупателей от товаров и услуг.

Чтобы воспользоваться возможностями «Фокстрот» в Viber, нужно перейти по ссылке в паблик аккаунт и подписаться на него или найти бренд через поиск в Viber на Discover screen, а затем нажать кнопку «Подписаться».

В компании также сообщают, что для подписчиков «Фокстрот» в паблик аккаунт в Viber планируют проводить эксклюзивные акции с привлекательными условиями.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещение и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 года). По состоянию на май 2017 года в Украине насчитывается 164 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома ». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

С 2016 года бренд «Фокстрот» развивается согласно омни-концепции, совмещая он-лайн и офф-лайн форматы торговли. В конце года стартовала реконцепция ритейлера в формате Foxtrot Show. Сеть магазинов «Фокстрот» открыла два супермаркета в инновационном формате Foxtrot Show Store, где предложения технологических новинок заняли около 70% ассортимента, а продажа происходит в режиме «тестируй и бери». В апреле 2017 года количество участников «ФОКС клуба» - клуба лояльных покупателей бренда составляет 6,4 млн. человек.

Viber является частью японской Rakuten Group. Это одно из лидирующих приложений для свободного общения по всему миру. Около 800 миллионов уникальных пользователей в 193-х странах используют Viber. В Украине аудитория Viber насчитывает 20 миллионов человек. Пользователи могут отправлять бесплатные текстовые сообщения, разнообразные стикеры, фотографии, видео и дудлы, обмениваться данными о местоположении в любой точке мира и совершать бесплатные звонки в HD-качестве. С помощью Viber Out пользователи могут совершать недорогие звонки на любой телефонный номер по всему миру. Viber доступен для iPhone®, iPad®, Android™ смартфонов и планшетов на платформе Windows Phone, BlackBerry®, Blackberry® 10, Windows®, Windows 8®, Mac and Linux и работает в сетях 3G/4G или по Wi-Fi.