Образовательная программа "Де кино. Эпизод 2": Любомир Левицкий, короткометражки и ужасы

В конце апреля в рамках образовательной части фестиваля короткого метра «Де кино. Эпизод 2» стартовала серия бесплатных мастер-классов от авторитетных деятелей украинского видеопроизводства. Лекции проходят на этапе подачи конкурсных работ на фестиваль, их цель − рассказать, как об отдельных жанровых трендах, так и помочь потенциальным участникам в подготовке конкурсных видео благодаря Q&A-серии после каждого выступления.

Следующим состоится мастер-класс «С чего начать снимать кино: советы для фильммейкеров» от известного кинорежиссера, продюсера и члена жюри в номинации «ужасы» − Любомира Левицкого. В четверг, 11 мая, в HUB 4.0 Любомир расскажет о специфике рынка кинопроизводства, с чего начать, чтобы стать жанровым фильммейкером, как привлечь американских специалистов к созданию фильма, какое кино будет иметь наибольший успех в Украине, недорогой продакшн, бюджет и работу с продакт плейсментом. Лекция будет полезна, как опытным режиссерам, так и начинающим.

Прийти, послушать и пообщаться с одним из ведущих отечественных режиссеров смогут все желающие. Начало в 18.00. Вход свободный. Регистрация для участников по ссылке

Напомним, что 22-23 сентября на киностудии FILM.UA уже второй год подряд состоится фестиваль «Де кино. Эпизод 2», который проводится по совместной инициативе 1+1 медиа и FILM.UA Group. Этап подачи конкурсных работ продолжается до 17 июля. Хронометраж видео − до 7 минут.

Следите за новостями о следующих мастер-классах на страницах в facebook и vkontakte, а также на сайте фестиваля.