Фестиваль путешествий "С рюкзаком" открывает летний сезон

22 апреля на ВДНГ-TECh в Киеве состоялся молодежный фестиваль «С Рюкзаком». Мероприятие объединило выступления более 30 путешественников, презентации программ академической мобильности, стажировок и трудоустройства за рубежом, а также мастер-классы и конкурсы.

Фестиваль «С Рюкзаком» посетили более 600 гостей. Среди спикеров отметились корреспонденты программы «Сніданок з 1 + 1» Наталья Щука и Нина Грушецкая, один из основателей медиапроекта «Ukraїner» Дмитрий Охрименко, известный insta-фотограф Вадим Тарасов. Тематика лекций была разнообразной: от нестандартных маршрутов по Украине и способов экономить в поездках до путешествий в горячие точки и возможностей зарабатывать в дороге.

Представитель партнера фестиваля – отдела академической мобильности КНУ имени Тараса Шевченко – Виктор Домбовецкий посвятил свое выступление правилам написания мотивационных писем. Тема актуальна для всех, кто участвует в образовательных и волонтерских программах в Украине и за рубежом, ведь качество мотивационного письма – один из важнейших критериев отбора участников. Программа фестиваля включала мастер-класс по скетчингу, выступление музыкантов и просмотр документального фильма «Immigraniada».

«Надеюсь, что это событие станет первым в ряду молодежных мероприятий о путешествиях. Я знаю, что несколько посетителей фестиваля уже решились на поездку и даже приобрели билеты. Значит, все было не зря!» – Поделилась инициатор фестиваля Катерина Лемищенко, студентка выпускного курса Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. – «В дальнейшем мы объединим еще больше путешественников, расскажем об еще более интересных местах и продолжим сотрудничать с социально ответственным бизнесом».

В перерывах между выступлениями спикеров проходили розыгрыши призов. Победители туристической викторины получили стильные рюкзаки под слоганом «Живи качественно! Группа компаний «Фокстрот», незаменимые в поездках и повседневной жизни. Представители бренда туристического снаряжения «Turbat» разыграли среди гостей мероприятия удобную льняную рубашку для летних путешествий.

Партнерами фестиваля стали также интернет-магазин туристического снаряжения «Gorgany», который подарил футболки каждому спикеру фестиваля, компании «GoPro», «OGIO» и «Skullcandy», предоставившие призы для участников конкурсов. «Благодаря нашим партнерам ни один спикер не остался без подарков, спасибо!» – отметила менеджер по спонсорству и партнерству фестиваля – Анастасия Никончук, также будущая выпускница Института журналистики.