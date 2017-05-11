"Сервис Ремонт": новый подход к ремонту техники

От доступности к качеству

Компания «Сервис Ремонт» дарит вам все самое лучшее и сразу — высокое качество и скорость выполнения работ, безупречный сервис и доступные расценки. Вот что гарантировано получает каждый клиент:

1. Бесплатную диагностику. Обратились ли вы в сервис-центр или решаете свою проблему через сайт компании — мастер бесплатно назовет причину неисправности и посчитает примерную стоимость ремонта.

2. Быстрый ремонт и наличие необходимых деталей на складе в Украине.

3. Стоимость ремонта от 200 грн, постоянные акции и скидки.

4. 6-месячную гарантию на запчасти и работу мастера.

Недорого, быстро и качественно — вот «три кита» политики компании.

От «Морозко» до iPhone

Специалисты «Сервис Ремонт» ремонтируют любую технику — от самой современной до раритетов советских времен. Список «пациентов» сервисных центров обширен:

- крупногабаритная бытовая техника (от холодильников до бойлеров);

- мелкогабаритная бытовая техника (от пылесосов до аэрогрилей);

- мониторы и телевизоры;

- портативная техника (от мобильников до наушников);

- продукты Apple (от iPhone до Apple Watch);

- игровые консоли;

- акустические системы;

- электроинструмент.

Больше не нужно нести утюг в одну мастерскую, телефон — во вторую, а кондиционер — в третью: со всеми проблемами техники справится «Сервис Ремонт».

От Донбасса до Карпат

Сеть сервисных центров в Киеве и Одессе расположена очень удобно: выбирайте центр, который ближе всего к вашему дому или офису.

А как быть жителям других городов? У них тоже есть возможность воспользоваться мастерством и опытом специалистов «Сервис Ремонт», отправив неисправную технику «Новой Почтой» из любого населенного пункта страны. При заказе ремонта на сайте вы получаете дополнительную скидку 5%.

Компания сотрудничает с крупнейшим в Украине складом деталей для любой техники, так что ждать долго не придется: продолжительность ремонта стартует от 40 минут. Мастера оперативно подберут любую запчасть. Если нужна редкая деталь, ее доставят под заказ в сжатые сроки.

Выбирайте современный подход к современной технике — «Сервис Ремонт»!