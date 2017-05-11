"Сервис Ремонт": новый подход к ремонту техники
Ищете, где отремонтировать любимые наушники или пароварку? Сеть сервисных центров «Сервис Ремонт» сделает все и даже немного больше, чтобы техника не переставала вас радовать.
От доступности к качеству
Компания «Сервис Ремонт» дарит вам все самое лучшее и сразу — высокое качество и скорость выполнения работ, безупречный сервис и доступные расценки. Вот что гарантировано получает каждый клиент:
1. Бесплатную диагностику. Обратились ли вы в сервис-центр или решаете свою проблему через сайт компании — мастер бесплатно назовет причину неисправности и посчитает примерную стоимость ремонта.
2. Быстрый ремонт и наличие необходимых деталей на складе в Украине.
3. Стоимость ремонта от 200 грн, постоянные акции и скидки.
4. 6-месячную гарантию на запчасти и работу мастера.
Недорого, быстро и качественно — вот «три кита» политики компании.
От «Морозко» до iPhone
Специалисты «Сервис Ремонт» ремонтируют любую технику — от самой современной до раритетов советских времен. Список «пациентов» сервисных центров обширен:
- крупногабаритная бытовая техника (от холодильников до бойлеров);
- мелкогабаритная бытовая техника (от пылесосов до аэрогрилей);
- мониторы и телевизоры;
- портативная техника (от мобильников до наушников);
- продукты Apple (от iPhone до Apple Watch);
- игровые консоли;
- акустические системы;
- электроинструмент.
Больше не нужно нести утюг в одну мастерскую, телефон — во вторую, а кондиционер — в третью: со всеми проблемами техники справится «Сервис Ремонт».
От Донбасса до Карпат
Сеть сервисных центров в Киеве и Одессе расположена очень удобно: выбирайте центр, который ближе всего к вашему дому или офису.
А как быть жителям других городов? У них тоже есть возможность воспользоваться мастерством и опытом специалистов «Сервис Ремонт», отправив неисправную технику «Новой Почтой» из любого населенного пункта страны. При заказе ремонта на сайте вы получаете дополнительную скидку 5%.
Компания сотрудничает с крупнейшим в Украине складом деталей для любой техники, так что ждать долго не придется: продолжительность ремонта стартует от 40 минут. Мастера оперативно подберут любую запчасть. Если нужна редкая деталь, ее доставят под заказ в сжатые сроки.
Выбирайте современный подход к современной технике — «Сервис Ремонт»!