Клиентский сервис в курьерской доставке: тренды 2017 года глазами журналистов и клиентов

Удовлетворяют ли сегодняшние нужны потребителей логистические сервисы и какими они должны быть? У кого стоит покупать франшизу и что обещает раскрученный логистический бренд своему партнеру? Такими вопросами заинтересовались журналисты украинских телеканалов и отсняли телесюжет об Ин Тайм, который с 14 мая будет транслироваться в прямом эфире.

6 мая в Ин Тайм обратились журналисты 2-х телеканалов спутникового телевидения. Интерес журналистов был вызван инновационными сервисами, внедряемыми в компании и продвижением франшизы на украинском рынке логистических услуг.

Сервисы в логистике меняются настолько быстро, насколько к этому готов рынок. Потребности рынка диктуются конечными потребителями. В данном случае востребованной останется та логистическая компания, услуги и сервис которой будут отвечать таким условиям как: оперативность, клиентоориентированность, лояльность, гибкость, доступная тарифная политика.

За последние 4 месяца этого года компания «Ин Тайм» и сервис адресной доставки ZRUCHNA презентовали услуги компании на различных тематических бизнес-мероприятиях по франшизе и IT, что, в свою очередь, вызвало неподдельный интерес в журналистской среде. Процесс видеосъемок занял 3 рабочих дня для создания репортажа о компании.

Положительные отзывы о компании дают и интернет-магазины, которые пользуются услугами сервиса адресной доставки ZRUCHNA. Главный идеолог популярного в Украине книжного интернет-магазина Kniga.biz.ua Дмитрий Лаппо о сервисе ZRUCHNA: «В 2015 г. нам пришлось задуматься над поиском нового сервиса доставки, более инновационного. Мы понимали, что компания-партнер по доставке наших книг не может тянуть наш бизнес вниз, у нас уже на то время были большие обороты, это говорит о том, что мы вышли на новый уровень. И логистический партнер, которого мы искали для себя также должен был отличаться оперативной доставкой и качественным сервисом. ZRUCHNA появилась на рынке логистических услуг как некий профессиональный игрок, который пришел надолго. Для нас важно, что ZRUCHNA прошла путь системного развития бизнеса изначально, как только стала позиционировать себя на рынке. Если сравнивать сервисы других игроков на рынке логистических услуг, то, например, тот же монополист Новая Почта ориентирован в основном на B2C, а ZRUCHNA – на В2B, т.е. именно на наш формат работы».

Успешность работы интернет-магазина зависит не только от качества продаваемой продукции, но и от скорости доставки и безопасности доставки. «Если клиентский сервис по доставке будет не соответствовать ожиданиям нашего клиента, значит в целом интернет-магазин работает плохо. Ведь в данном случае наличие товара, оперативная обратная связь с клиентом, доставка во временные промежутки, которые определяем сам клиент – все это представляет единый целостный организм», - прокомментировал директор интернет-магазина продуктов без глютена Glutenoff.com.ua Максим Черновил.

«На сегодняшний день на рынке доставки кроме ZRUCHNA мы не видим четкого целенаправленного фокусирования на В2B–клиента среди других операторов. Как идеолог, владелец интернет-бизнеса, я поделюсь с вами секретом. Знаете, что самое важное для нас, собственников интернет-магазинов, которые принимают решение при выборе оператора по доставке? Так вот, самое важное, это чтобы товар привезли именно так, как пообещали. Тоесть мой интернет-магазин строит свою репутацию перед клиентом по выполнению услуг продажи и доставке книг на основе того, как это гарантирует интернет-магазин на своем сайте», - сообщил главный идеолог Kniga.biz.ua Дмитрий Лаппо.

Чтобы обеспечивать такой сервис для интернет-магазинов ZRUCHNA закупила необходимое оборудование и смартфоны, курьеры используют трекеры, помогающие оптимизировать свой маршрут. На основе wi-fi информация о различных изменениях подтягивается из базы данных. Сотрудник службы экспресс-доставки в онлайн-режиме может видеть статус заказа. Отмена, переадресация, изменения адреса доставки отображается в режиме реального времени. Курьер может лучше планировать свой маршрут и быстрее реагировать на те, или иные перемены. Синхронизация с контакт-центром настолько оптимизировала все процессы, что даже банальная денежная калькуляция заказов за определенный промежуток времени подсчитывается автоматически.

«Около 6 месяцев назад мы объявили тендер на курьерскую доставку, в котором победил сервис от Ин Тайм - ZRUCHNA. Выбор в сторону ZRUCHNA был сделан на основе доступных конкурентных цен, которые предлагаются для интернет-магазинов, уникальности самого сервиса, который заключается в доставке в четкие временные промежутки, определяемые самим клиентом. Специфика работа нашего магазина очень зависима от скорости доставки. Ведь если больной ребенок или взрослый вовремя не получит продукты без глютена, которые ему просто жизненно необходимы - его болезнь еще более усугубится. Работая со ZRUCHNA, мы чувствует себя настоящими партнерами, которые четко понимают специфику бизнеса друг друга и идут друг другу на встречу. Мы, интернет-магазин, можем отследить где находится курьер с нашим товаром, прогнозировать время в пути курьера. По сути, с помощью 3G интернет-магазин контролирует курьерскую доставку и для нас это очень важно» - отметил Максим Черновил.

Ин Тайм адаптирует успешный мировой опыт и предлагает на рынке классические услуги по доставке для B2С-сегмента и для В2B, - интернет-магазинов, которые обслуживаются посредством сервиса адресной доставки ZRUCHNА.

Важные новости, интересные темы, - вот что сейчас интересует журналистов и клиентов. И если компания реализует инновации, которыми не только интересуется общественность, журналисты, но и сами клиенты охотно делятся хвалебными отзывами, значит это и есть настоящее признание лидерских позиций сильного игрока логистического рынка Украины.

О компании

Ин Тайм – бренд с 15-летней историей на рынке логистики, гибкой ценовой политикой и лояльностью к потребителю, внедрением и реализацией инновационных решений в процессе обслуживания клиентов. Компания оптимизирует все производственные процессы после проведенного ребрендинга. Обеспечивает экспресс-доставку в отделение и до двери, предоставляет сервис ZRUCHNA для интернет-магазинов.

Компания вышла на украинский рынок логистики в 2002 г. По состоянию на 01.01.2017 г. сеть представительств компании покрывает всю Украину, доставка осуществляется в 220 стран мира. Осенью 2016 г. в компании успешно стартовал механизм ребрендинга, были задействованы все эффективные каналы коммуникаций. Стратегия развития с 2016 г. – внедрение международных стандартов обслуживания в сфере логистики, адаптация в операционной деятельности компании инноваций с задействованием современных IT-технологий..