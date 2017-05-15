"Фокстрот" и талантливые школьники - за безопасность на дороге

12 мая в Национальной академии внутренних дел Украины состоялось награждение победителей всеукраинского творческого конкурса школьников «Молодое поколение - за безопасность дорожного движения». В течение года дети через творчество рассказывали о безопасности и в своих рисунках, плакатах, поделках, фотографиях призывали сверстников быть дисциплинированными участниками дорожного движения.

После отборочных районных, городских и областных этапов конкурса 200 лучших работ были представлены в Киеве на выставке, а 30 детей-лауреатов конкурса поднялись на сцену и лично получили награды от Национальной полиции Украины и партнеров.

"Впечатляющая статистика должна всех поставить «под оружие»: в Украине самая высокая смертность в ДТП среди стран Европы, ДТП - первая по распространенности причина смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и вторая - среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. Вот почему Группа компаний «Фокстрот» из года в год помогает государственным службам в решении этой проблемы через образование детей в рамках собственного социального проекта «Школа безопасности», - рассказала во время церемонии чествования победителей конкурса пресс-секретарь ГК «Фокстрот» Алевтина Белецкая. - Старшим школьникам мы помогаем, поддерживая всеукраинские соревнования КВН юных инспекторов движения, а для малышей создали мультсериал «Фокс и Трот спешат на помощь». Мы искренне благодарны всем юным активистам, кто по-взрослому выполняет просветительскую работу среди сверстников".

Работы творческих школьников, представленные на выставке лауреатов конкурса «Молодое поколение - за безопасность дорожного движения», поражали искренностью и мастерством. Так, в номинации «Авторы от 5 до 9 лет» первое место поделили между собой юная киевлянка Сандра и маленький львовянин Демьян. Восьмилетняя Сандра Шевченко, ученица СОШ №1 г. Киева создала настольную экспозицию «Движение в кубе». А шестилетний Демьян - воспитанник детского сада № 168 изо Львова - книгу-поделку «Азбука безопасного движения для малышей». Впечатляющими были работы молодежи - киевлянки Дианы Данчук «Безопасность дорожного движения в твоих руках» из Лопатинской СОШ Львовской области, Елизаветы Пенцарской из Киева с «кровавой» дорогой-пазлом и рисунок Игоря Иванова из Харькова «Дорога - не для селфи».

Во время выступления на церемонии награждения Алевтина Белецкая обратилась ко всем школьникам - участникам праздника с просьбой передать в школьные и дошкольные коллективы диск с мультиком о безопасности: «Пусть истории о приключениях персонажей Фокса и Трота посмотрит как можно больше школьников, и жизнь будет комфортной и безопасной! »

Справка. С 2002 года под девизом «Комфортно там, где безопасно» работает социальный проект «Школа безопасности» Группы компаний «ФОКСТРОТ». Бренд тесно сотрудничает с Управлением безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины. Среди акций, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма - ежегодный конкурс детского рисунка «Мій друг - дорожній рух».

Не менее популярны соревнования школьных команд юных инспекторов движения (ЮИД) - от региональных конкурсов до всеукраинского финала конкурса КВН-ЮИД в Одессе, где в форме шуток школьники учат своих сверстников, как избежать опасности на дороге.

В рамках социального проекта налажено сотрудничество с ГСЧС Украины по профилактике травмирования детей в результате несчастных случаев в непроизводственной сфере. В рамках проекта при содействии специалистов ДСНС Украины была создано 4 серии мультсериала «Фокс и Трот спешат на помощь». А по мотивам серии «Пожар» https://www.youtube.com/watch?v=bRezik8LHtA о действиях ребенка во время пожара разработана листовка «При пожаре действуй правильно» для закрепления новых правил и обучения младших школьников.

С 2012 года вместе со специалистами Службы спасения «101» бренд «Фокстрот» проводит по всей Украине «Уроки безопасности» для младших школьников. На таких уроках побывали школьники более двух десятков городов Украины. Тысячи дисков с мультфильмом и поучительные открытки были переданы в школы и садики страны для обучения детей правилам безопасности. В марте 2013 года проект «Школа безопасности» был назван самым узнаваемым среди потребителей в ритейле (по результатам опроса InMind), а в апреле 2013 года стал победителем 7-го Национального фестиваля социальной рекламы в своей номинации.