Евроремонт по-украински: в Сeramik-studio проанализировали предпочтения отечественного потребителя

В компании Сeramik-studio, которая специализируется на керамической плитке для внутренней и наружной отделки, проанализировали текущее состояние рынка и рассказали, какую плитку украинцы выбирают чаще всего.

На ремонте экономить нельзя. С этим утверждением согласятся многие. Хороший ремонт, сделанный с применением качественных материалов, позволяет не возвращаться к этому вопросу многие годы. Поэтому, несмотря на общее падение рынка строительных и отделочных материалов, которое переживает Украина последние три года, потребители не снижают требований к качеству керамической плитки.

В 2015 году объемы продаж керамической плитки составили почти 33 миллиона кв. м, что на 7 миллионов кв. м меньше, чем в 2014 и на 18,5 — в 2013 году. Рынок отделочной керамики с конца 2013 года в среднем проседает на 25% в год. При этом ассортимент плитки стабильно растет, что говорит о том, что украинцы стали творчески подходить к созданию интерьера.

Если говорить об импортной продукции, лидером в Украине остается Польша с долей поставок на уровне 15%. Польская плитка отличается высоким качеством при относительно невысокой стоимости. Наиболее известные польские марки, которые не теряют популярности многие годы — это OPOCZNO и CERSANIT. Демократичная цена делает плитку польского производства одной из самых востребованных в индивидуальном строительстве.

Не теряет актуальности продукция итальянских и испанских производителей, хотя стоит признать, что эта плитка за годы кризиса перешла в разряд элитной. На ней останавливают выбор те, кто хочет сделать действительно дорогой ремонт.

Украинские производители стараются не отставать от европейских конкурентов. Растет качество, увеличиваются рынки сбыта. Некоторые отечественные бренды хорошо известны за рубежом. Популярность местной керамической плитки объясняется тем, что в Украине сосредоточено около 30% мировых запасов глины и коалина — основных компонентов для изготовления керамических изделий. Низкая себестоимость сырья позволяет существенно сокращать рыночную цену.

Продукция местных производителей максимально востребована там, где нужен недорогой, но достаточно качественный ремонт, а также в коммерческом секторе — при больших объемах площадей под отделку.

О компании: Интернет-магазин Сeramik-studio предлагает большой выбор плитки для внутренних и наружных работ. В ассортименте магазина представлены изделия для отделки ванных комнат, санузлов, кухонь, плитка для пола и модели для отделки фасадов.

Каталог Сeramik-studio включает настенную, напольную плитку, фризы, мозаику, ступени, панно, плинтусы, декоративный камень и прочую продукцию из Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии, Чехии и Украины.

Широкий ассортимент и ценовое предложение удовлетворят требованиям всех категорий клиентов. Продукция сертифицирована и отвечает принятым в Украине экологическим стандартам.

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