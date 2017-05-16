В киеве прошел международный фестиваль света и медиа-искусства Kyiv Lights Festival

С 12 по 14 мая при поддержке компании «Киевстар» в Киеве проходил Kyiv Lights Festival (KLF) - первый международный фестиваль света и медиа-искусства. Фестиваль на три дня изменил архитектурный вид столицы и объединил дизайнеров видеографики, художников света и лазера, виджеев и современных художников. Подобные фестивали уже несколько лет собирают многотысячные аудитории в Берлине, Иерусалиме, Сиднее и других мировых столицах.Kyiv Lights Festivalбылвключен в официальную программу мероприятий, приуроченных к Евровидению.

В международном конкурсе 3D маппинга принимали участие более 25 работ от видеодизайнеров из 11 стран, включая Украину. Свои работы подали видеохудожники из Бразилии, Германии, Индонезии, Испании, Мексики, Португалии, Румынии, Чили, Швейцарии и Японии. На конкурс виджеинга подали заявки 8 виджеев из двух стран – Украины и Германии.

Победителями конкурсов 3D-маппинга и виджеинга стали участники из Украины:

3D-маппинг

1-е место

Life is going / Життя іде

SKILZ

Украина, Киев

2-е место

Raven Party / Вечірка воронів

Светлана Рейниш

Украина, Киев

3-е место

ivy / плющ

Студия FOX

Украина, Киев

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Виджеинг

1-е место

Ярослав Костенко

VJ Yarkus

Украина, Запорожье

2-е место

Светлана Рейниш

Украина, Киев

3-е место

Руслан Исауленко

VJ Dep

Украина, Киев

Работы участников конкурсной программы Kyiv Lights Festival оценивало международное жюри, состоящее из экспертов медиа-арта: директор фестиваля Visual Brasil, многократный победитель конкурсов виджеинга по всему миру Рикардо Кансадо, известный как VJ Eletroiman, видеохудожник, программист и дизайнер интерактивных медиа Никола Павоне, известный как Vj Luper, глава Ассоциации проекционного маппинга Японии Мичиюки Ишита, куратор Открытого архива украинского медиа-арта, куратор «Новой художественной школы», один из самых известных преподавателей медиа-арта в Украине Янина Пруденко и руководитель департамента маркетинговых коммуникаций в «Киевстар» Юрий Черненький.

Настоящим событием на KLF стало участие во внеконкурсной программе австралийского художника Крега Волша. Впервые в Украине были показаны его знаменитые проекции на деревья. Крег Волш получил мировую известность благодаря уникальным световым инсталляциям, для создания которых он использует особенности окружающей среды. Его работы вызвали огромный интерес зрителей на фестивалях визуальных искусств и выставках в Японии, Сингапуре, Австралии, Германии, Франции, Великобритании и США.

Также в рамках Kyiv Lights Festival прошел ряд других интересных событий: на Михайловской площади была показана световая инсталляция на здании МИД и совместный медиа проект с 1+1 «Украина 360», на АртПричале проходили перформансы от Харьковского театра светоживописи - уникальное для современного искусства Украины явление, сочетающее цифровые и аналоговые технологии, на фасаде ЦУМа было показано свето-музыкальное шоу, а пешеходный мост превратился в динамическую инсталляцию, которая постоянно меняла цвет и интенсивность освещения. Все дни фестиваля на АртПричале проходила лекционная программа и практические семинары по виджеингу, видеомаппингу, современной архитектуре и урбанистике от признанных украинских и зарубежных экспертов.

Организаторами Kyiv Lights Festival выступили:

- ивент-агентство НЕБО, которое за 9 лет работы получило более 40 наград на профильных конкурсах (Eventаризация, Золотой пропеллер, Event Awards) и провело более 300 мероприятий;

- студия Front Pictures, всемирно известная своими решениями для масштабных визуальных шоу. Именно они создавали видео выступления Джамалы на Евровидении, делали проекционное шоу на колокольне Софии Киевской к 1530-й годовщине основания города, а также занимались визуальной частью знаменитого танца с водой на America's Got Talent, который набрал миллионы просмотров в сети Интернет;

- компания Enjoy! Media, которая с 2010-го года занимается продюсированием Джамалы, победительницы “Евровидения - 2016”. Помимо Джамалы компания Enjoy! В разные годы работала с такими известными украинскими артистами, как ONUKA, The Maneken, Бумбокс, PianoБой и др.

Генеральным информационным партнером фестиваля выступил канал 1+1.

Kyiv Lights Festival прошел при поддержке компании «Киевстар».

Официальный сайт Kyiv Lights Festival:

http://kyivlights.com/

Kyiv Lights Festival в facebook:

https://www.facebook.com/Kyiv-Lights-Festival-1409169789154182/