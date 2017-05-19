Завод компрессорного оборудования ZELKO занимается производством сложной техники для различных промышленных отраслей. Среди основных потребителей нефтегазовая сфера, атомная промышленность, топливо и энергетика, многие другие.

Помимо компрессоров (в частности имеются в виду спиральные компрессоры) предприятие производит агрегаты для охлаждения/заморозки/вентиляции и пр. Под руководством специалистов с широкой базой знаний, подкрепленной многолетним опытом, с конвейера сходят востребованные технические наименования, периодически пополняя новыми моделями по собственным разработкам завода. Помимо производства завод оказывает гарантийный и постгарантийный сервис компрессорного оборудования.

Услуги и преимущества завода компрессорной техники ZELKO

Список базовых услуг завода включает несколько пунктов. Среди них:

литье несколькими способами (также переплавка лома);

разработка проектов;

строительство+монтаж;

сервис компрессорного оборудования (настройка/профилактика/ремонт технических наименований);

поставка запчастей.

Некоторые преимущества предприятия ZELKO напрямую вытекают из списка услуг. К примеру, собственное литье и необходимое для этого оборудование (парк станков) обуславливают скорость и высокий уровень выполнения заказов на оснащение. Все наименования лицензируются. Контроль качества осуществляет опытная команда. Собственный сервис ускоряет (и удешевляет) ремонт. Широкий ассортимент довершает список достоинств.

Компрессор спиральный: описание, строение, принцип действия

Ознакомимся с сутью и принципом работы агрегата. Это насос объемного типа, принцип работы которого основан на взаимодействии пары спиралей. Спиральный компрессор сжимает рабочую среду (РС) при помощи одной спирали, которая неподвижна относительно второй, эксцентрически перемещающейся (орбитальной). Поскольку вращения не происходит, РС из всасывающего отсека отправляется в нагнетательную полость.

Классические спиральные компрессоры состоят из таких основных элементов:

пара спиралей (эвольвентная и архимедова);

вал и эксцентрик;

компактный корпус;

другие детали, обеспечивающие правильность функционирования агрегата.

Отметим: поскольку спиральный компрессор подразумевает в своем устройстве, что спирали помещены друг относительно друга с минимальным расстоянием. Это требует максимальной точности производства данных запчастей и их установки, но гарантирует максимальный срок работы.

Спиральный компрессор используется в системах кондиционирования воздуха для жилых домов, общественных зданий, технических помещений, на кораблях и сухопутных транспортных средствах. Также компрессор спиральный является органичной частью агрегатов компрессии+конденсации в системах выносного холода (супермаркеты, промышленные холодильники, транспортные контейнеры).