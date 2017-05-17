В "Фокстроте" рассказали, как экономить электричество при использовании кондиционера

Выбираем энергоэффективную сплит-систему

При выборе кондиционера следует уделить внимание классу энергоэффективности, который обозначается буквами – от А до G. Экономию обеспечивают модели с классом А+, А++, А+++. Такая техника имеет высокий КПД – это означает, что показатель холодопроизводительности системы (кВт) превышает показатель потребляемой мощности (кВт) в три и более раз.

Наиболее экономичными являются системы инверторного типа, оснащенные DC-компрессорами постоянного тока. В отличие от классических кондиционеров «старт-стоп», инверторные модели работают непрерывно и не отключаются при достижении необходимого уровня температуры. Энергоэффективный DC-компрессор тратит меньше энергии, поскольку функционирует на пониженных оборотах и не нуждается в высоких пусковых токах для включения. В результате экономия может составлять 25-35%.

Устанавливаем оптимальную температуру

Если в помещении слишком жарко, не стоит включать режим Turbo и устанавливать слишком низкую температуру. Оптимальный показатель термометра – 22-23 °C. При выбранном уровне 16-19 градусов сплит-система будет тратить на 20-30% больше электроэнергии.

Разница между уличной и комнатной температурой не должна превышать 11% – более существенный перепад сказывается не только на расходе энергии, но и на здоровье. Резкая смена температурных условий может привести к снижению иммунитета, нарушению терморегуляции организма и возникновению простуды.

Многие сплит-системы средней и высокой ценовой категории имеют автоматический режим, при котором поддерживается температура 22-23 градуса. Полезная функция «умный глаз» (датчик движения) обеспечивает понижение температуры до заданного пользователем уровня только при условии, если в помещении находятся люди.

Сокращаем потери холода

Во время работы кондиционера необходимо закрыть двери, окна и даже форточки. Эти меры помогут ускорить процесс охлаждения и не допустить попадание в помещение теплого уличного воздуха. Также следует сократить теплопоступления от солнечного света, закрыв окна с помощью жалюзи или плотных штор.

Если в помещении душно, а на улице не слишком жарко – не спешите запускать кондиционер. Впустите в комнату свежий воздух через открытые форточки. Включите вентилятор, который потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем сплит-система.

По возможности выключайте свет, если на улице светло. Лампочки не только тратят электроэнергию, но и выделяют тепло, повышая, хоть и незначительно, температуру в помещении. Замените лампочки накаливания на более «холодные» светодиодные лампы.

Проводим регулярное обслуживание сплит-системы

Грязь во внутреннем блоке снижает КПД кондиционера. Техника начинает производить меньше холода, потребляя больше электроэнергии. Регулярно очищайте съемные фильтры кондиционера с использованием средства для мытья посуды. Раз в несколько месяцев приглашайте специалиста, который проведет чистку вентилятора и теплообменников, а также проверит количество фреона и качество теплоизоляции медных трубок.