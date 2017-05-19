ГК OneBox предложила замену запрещенным российским продуктам для бизнеса

Отказаться от российских решений для управления бизнесом, попавших под запрет в связи с решением СНБО о санкциях против граждан и предприятий из РФ, позволит украинский аналог — CRM-система OneBox, разработанная одноименной группой компаний.

Руководитель коммерческого офиса группы компаний OneBox — Дмитрий Левошич — призывает бизнесменов сохранять спокойствие и внимательно рассмотреть отечественное программное решение, на котором уже несколько лет успешно работает ряд предприятий. «Первую лицензию OneBox мы даем бесплатно, что позволяет оценить возможности системы на практике», — говорит Дмитрий.

Система OneBox без сторонних приложений позволяет вести:

*финансовый учет;

*документооборот;

*складской учет;

*управление производством.

О системе OneBox:

neBox по функциональности напоминает швейцарский нож. Cистема формирует документы, отчеты, ведет учет заказов, платежей и журнал перемещений товаров на складах. Прайс-листы поставщиков загружаются автоматически. Кроме того, OneBox хранит базу контактов и события: записывает звонки, письма, цепочку обращений клиента и действий менеджера.

Система завоевала две премии как лучшая CRM Украины 2016 года, а также благодарность своих клиентов.

«Мы тщательно выбирали программное решение, которое учитывало бы специфику нашей деятельности, и остановились на CRM OneBox», — говорит Павел Ярошенко, руководитель проекта автоматизации в компании EasyPay.

О группе компаний OneBox:

Группа компаний OneBox основана в 2006 году в Украине. Офисы открыты в Киеве, Чернигове, а также в Кракове (Польша). ГК OneBox специализируется на дистрибуции, внедрении, разработке и поддержке системы управления бизнесом — OneBox.

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