Создание сайтов: типы веб-ресурсов

Разработка сайтов представляет собой целый комплекс поэтапных работ. Прежде чем приступить к созданию ресурса, нужно принять во внимание ряд технических моментов. Начать следует с определения типа сайта. Выбирать формат ресурса следует исходя из задач, которые он должен решать. Сайты бывают следующих видов:

визитка;

корпоративный;

промо;

витрина;

интернет-магазин.

Создание сайтов – дело ответственное. При разработке важно учитывать ряд тонких нюансов, которые влияют на продвижение и раскрутку в поисковых системах. Разрабатывая ресурс, нужно грамотно продумать структуру, дизайн, информационный посыл и т.д. Прежде чем заказать сайт нужно предварительно составить портрет целевой аудитории.

Сайт-визитка: кратко и эффективно о вашем бизнесе

Этот вариант веб-ресурса представляет собой некий виртуальный справочник о компании, в котором содержится вся необходимая информация о фирме: контактные данные, описание деятельности и т.д.

Корпоративный сайт: важный инструмент успешного бизнеса

Используется для формирования положительного имиджа компании, привлечения новых клиентов. Благодаря корпоративному порталу можно своевременно информировать заказчиков о ценах на товары и услуги, рассказывать о главных новостях фирмы и т.д.

Промо-сайт – мощный и эффективный рекламный инструмент

Представляет собой идеальный вариант для проведения рекламной кампании. Используя такой сайт, можно эффективно рекламировать отдельный продукт/услугу или грядущее мероприятие. Своей структурой подобный ресурс напоминает рекламный буклет. Так, к примеру, заказать сайт можно для размещения рекламной информации, которая не поместилась на странице журнала или в ТВ ролике.

Сайт-витрина – структурированный каталог продукции вашей компании

Как правило, используется для продвижения одного конкретного продукта или группы товаров. Ресурс создается с целью презентации бренда, на страницах сайта располагается исключительно рекламная информация, цель которой – заинтересовать клиента и мотивировать к дальнейшим действиям.

Интернет-магазин – новые перспективы для вашего бизнеса

Внешне может напоминать сайт-витрину, но в отличие от последнего обладает более широким функционалом. Так, например, у клиента есть возможность выбрать способ получения товара, вариант расчета и т.д. Разработка сайтов (виртуальных магазинов) сегодня считается наиболее востребованной.

Группа компаний МЕТА – ваш надежный партнер

На первый взгляд может показаться, что создание сайтов — довольно несложный процесс, для осуществления которого достаточно зарегистрировать домен. Это ошибочное мнение. Чтобы сайт работал и приносил прибыль, его создание следует доверять квалифицированным специалистам, имеющим профильное образование, базисные навыки и колоссальный опыт. Группа компаний МЕТА – это команда молодых, креативных профессионалов, которые готовы решить любую задачу.

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