Регистрируйся на забег 2 км "Переможці" в Днепре, беги - помоги герою!

В воскресенье 28 мая, в 11:20 с площади Героев Майдана в Днепре в рамках большого бегового события Dnipro Half Marathon стартует благотворительный забег «Переможці» на 2 км. Это уже второй забег, посвященный ветеранам и волонтерам АТО, которые потеряли части тела, защищая Украину на востоке.

В Днепр отправляется команда проекта «Переможці» во главе с Соломией Витвицкой и ветеранами АТО Вадимом Свириденко, Андреем Демчуком, Андреем Забигайло, Вадимом Мазниченко и Дмитрием Блохиным.

400 неравнодушных людей будут бежать ради помощи раненому ветерану АТО Руслану Мураеву, который потерял руку, подорвавшись в боевой машине с. Крымское. Герой служил добровольцем в составе 93-й бригады, родом он из пгт. Покровское Днепропетровской области и сейчас находится на лечении в киевском госпитале.

До ранения Руслан занимался боксом и сейчас стремится определить возможный для себя спорт, а для этого нужен новый современный протез, с которым можно тренироваться. Стоимость спортивного протеза руки и комплектующих к нему составляет 103 тысячи гривен.

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, Руслан не сдается и строит планы на будущее. Главная его мечта – создать семью – совсем скоро осуществится: в августе Руслан женится.

Поблагодарить ветерана АТО Руслана и сделать ему подарок может каждый, присоединившись к благотворительному забегу. Регистрация по ссылке: http://dniprohalfmarathon.org/race/dnipro-run-2-km-individuals/

На портале Украинской биржи благотворительности откроется страница благотворительного марафона «Переможці» в Днепре, где каждый желающий может внести свой вклад в реализацию мечты Руслана. Нас уже поддержали певица Анна Добрыднева, ветеран АТО Евгений Терехов вместе с женой Натальей Карпой, волонтеры Максим Музыка и Влад Титорив.

«Это самое малое из того, что мы можем сделать ради полноценной жизни наших защитников», - делится волонтер Максим Музыка.

«Главная цель проекта «Переможці» - это психофизиологическая реабилитация ветеранов АТО. Мы уверены, что спорт вдохновит ребят на новые достижения, поэтому делаем все возможное, чтобы они могли тренироваться со специальными спортивными протезами. Именно поэтому к забегу в Днепре мы вновь объединили усилия, чтобы собрать средства на спортивной протез руки для ветерана АТО с Днепропетровщины Руслана Мураева. Это важная возможность поблагодарить наших героев за то, что они защищают нас и стараются вернуться живыми! Присоединяйтесь все!» - отметила куратор проекта «Переможці», ведущая новостей ТСН на канале 1+1 Соломия Витвицкая.

Мы уверены, что общими усилиями обязательно осуществим мечту Руслана, ведь мы уже доказали свою эффективность во время первого благотворительного забега «Переможці» в Киеве 9 апреля. Нам удалось собрать 265 329 гривен 05 копеек, эти деньги будут использованы на приобретение спортивного протеза и наколенника для участника проекта «Переможці» Алексея Аванесяна, а также на психологическую реабилитацию ветеранов АТО. Сейчас Алексей проходит финальные консультации и примерки у киевского протезиста Александра Стеценко.

Проект «Переможці» - это потрясающие фото, созданные Александром Мордерером и Татьяной Рублева, видеоарт, цикл сюжетов ТСН и специальный благотворительный выпуск журнала VIVA! Переможці. Его герои - ветераны АТО и паралимпийцы, с ампутациями и на колясках. Они потеряли части тела, но не утратили силы духа. Эти люди ежедневно тренируют свое тело, работают и достигают новых высоких результатов в мирной жизни, вдохновляя всех на победы.

Благотворительные забеги «Переможці» запланированы в этом году также в Одессе (25 июня), Львове (29 октября) и Киеве (8 октября).