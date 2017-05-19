Наталья Мосейчук предлагает ученикам рассказать об идеальной школе, где хочется учиться, - конкурс Summerhill

“Право на освіту” - так будет называться новый социальный проект ТСН по инициативе Натальи Мосейчук, призванный ускорить реформы в области образования, помочь защитить права учащихся и их родителей, эффективно помогать украинским учителям и школам развиваться и становиться успешными, получать признание и добиваться достойных условий труда. Именно с образования начинается новое поколение, которое формирует будущее государства во всех сферах. Поэтому теме образования нужно формировать высокий рейтинг и выносить ее в приоритет в создании реформ.

Наталья Мосейчук, ведущая новостей ТСН, журналист, учитель и преподаватель английского языка по образованию, дочь учительницы и мама двух сыновей, объявила о старте этой инициативы совместно с командой 1+1 и стала куратором проекта. Сейчас в школах – кризисная тенденция: дети не хотят учиться, им неинтересно. Все настроены серьезней отнестись к ситуации. Толчком к первым решительным действиям стала встреча Натальи Мосейчук с молодыми яркими винницкими педагогами Игорем Цигвинцевым и Юлией Вознюк, которые на контакте и черпают вдохновение в альтернативной британской школе Summerhill. Там английские учителя отказались от консервативного подхода и стали друзьями учеников, и система подстроилась под потребности и желания учеников, а не наоборот, как это бывает у нас. В конце концов появилась идея организовать дискуссию в обществе - большой творческий конкурс педагогического мастерства учеников под названием «Summerhill», когда дети и молодежь, которые мечтают стать учителями, пишут эссе об идеальной современной школе, где дети будут хотеть учиться и откроют свои таланты. На конкурс уже поступают креативные рассказы. Победителей до 1 октября определит жюри, в составе которого - писатели, журналисты, известные общественные деятели, например, Ирен Роздобудько и Константин Грубич; преподаватели-филологи, в том числе профессор Ольга Куцевол, доценты Алла Винничук, Людмила Прокопчук, Нина Поляруш, Тарас Ткачук, Виталий Борецкий, а также и Наталья Мосейчук. Детали смотрите на сайте инициативы http://summerhill.osvitapro.org.ua/uk/

Доброе дело молодых учителей нужно всячески поддерживать, поэтому Наталья с командой постучала в двери чиновников, например, пообщалась с мэром Винницы Сергеем Моргуновым. Разработан организационный план действий, и вскоре 200 будущих педагогов, авторов лучших эссе, приедут в Винницу поговорить о своем видении школ будущего.

Наталья Мосейчук, куратор проекта «Право на освіту», рассказывает: «Что я знаю о современной школе? Имея сына, студента 2-го курса университета, я точно знаю, что школа изменилась. Что хороший учитель там - скорее исключение, он на вес золота. Остальные могут просто отбывать там время и упрекать детей за бедность учителей. Как результат - дети, к сожалению, воспринимают школу как 11-летний срок заключения. Растет поколение без наставников и авторитетов, поколение, которое учит интернет, поколение без стимулов. Веры в реформы, которые изменили учителей и школьников, почти нет. «Право на освіту» - это новое направление работы журналистов и мой личный фронт работ. Мы попробуем найти учителей, в которых влюбляются дети. Учитель должен стать человеком номер один в обществе. Попробуем поддержать школы, которые дают знания и формируют Граждан: свободных, искренних, уверенных. Попробуем поставить знак равенства между словами «обучение» и «счастье». Начинаем дискуссию в обществе. И первыми надо услышать детей. Ждем эссе. Удачи нам всем ради Школы Будущего!»

Приглашаем всех присоединиться к инициативе винницких учителей, которую поддерживает Наталья Мосейчук. Через две недели наступит лето, а это время, когда можно отдохнуть, вдохновиться и написать эссе о школе, в которую хочется ходить.

Информация о конкурсе и регистрация участников по ссылке: http://summerhill.osvitapro.org.ua

Контактное лицо: Юлия Вознюк

тел. + 380 96 966 94 19, +380 63 067 55 80

E-mail: julivoznuk@gmail.com

Цель конкурса - пригласить школьников разных стран к творческому диалогу. Участникам, учащимся 6-11 классов, предлагается написать аналитическое эссе по цитате Александра Нилла и отправить его организаторам. По результатам заочного этапа 200 детей будут приглашены в Винницу на второй этап. Общественная организация «ОСВІТА.ПРО» совместно с Винницким городским советом под патронатом городского головы Сергея Моргунова проводит Международный конкурс педагогического мастерства учащихся «Summerhill».

Александр Нилл: «Школа, которая заставляет детей, активных по своей природе, все время сидеть за партами, изучая в основном ненужные предметы, – это плохая школа. Она правильна лишь для тех, кто верит именно в такую школу, – для людей, лишенных творческой искры, которые стремятся и детей привести не к творчеству, а к послушанию, к полному соответствию цивилизации, где единственный критерий успеха - деньги».