С 31 мая по 6 июня в Вышгороде состоится грандиозный футбольный турнир Kinder summer cup

Среди гостей турнира будут такие команды "ДЮСШ 12" Днепр "Бразил" Одесса, "Кремень" Кременчуг, "Звезда" Кропивницкий, Светловодск, "Первая Столица" Харьков, "ВО Блохина-Беланова" Винница, Бронька, Конотоп и много команд из Киева и Киевской области.

Кроме футбола для юных футболистов и их болельщиков, организаторы и партнеры турнира подготовили ряд развлекательных мероприятий: батуты, мастер классы и выступление футбольного фристайла, танцевальные коллективы удивят феерическим выступлением!

Особенно хотелось отметить партнеров турнира, которые помогают развитию детского футбола в Украине: Тренер ПРО, Yaruch, Lantmannen cerealia, Sobi club, Вышеград, агентство УНИАН и весомую поддержку Вышгородского городского головы Алексея Момота!