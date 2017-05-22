С 31 мая по 6 июня в Вышгороде состоится грандиозный футбольный турнир Kinder summer cup
70 команд Украины будут соревноваться за звание сильнейшей команды!
Среди гостей турнира будут такие команды "ДЮСШ 12" Днепр "Бразил" Одесса, "Кремень" Кременчуг, "Звезда" Кропивницкий, Светловодск, "Первая Столица" Харьков, "ВО Блохина-Беланова" Винница, Бронька, Конотоп и много команд из Киева и Киевской области.
Кроме футбола для юных футболистов и их болельщиков, организаторы и партнеры турнира подготовили ряд развлекательных мероприятий: батуты, мастер классы и выступление футбольного фристайла, танцевальные коллективы удивят феерическим выступлением!
Особенно хотелось отметить партнеров турнира, которые помогают развитию детского футбола в Украине: Тренер ПРО, Yaruch, Lantmannen cerealia, Sobi club, Вышеград, агентство УНИАН и весомую поддержку Вышгородского городского головы Алексея Момота!