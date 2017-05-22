Волонтеры создали приложение-будильник, которое будет собирать деньги для АТО

В Google Play і App Store появилось бесплатное мобильное приложение Wake App in Peace. Оно будет помогать волонтерам фонда «Вернись живым» собирать средства для помощи украинским военнослужащим.

Рингтоном благотворительного будильника стала песня «Колыбельная», слова для которой написал Сергей Жадан, а исполнили группа «Линия Маннергейма» и Саша Кольцова.

Как отметил основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега, на четвертом году войны общество начинает забывать, благодаря кому линия столкновения проходит сравнительно далеко от столицы.

«Достучаться до людей можно лишь посредством искусства и креатива. Приложение — это креатив. А песня, которая будет рингтоном, — искусство. Сама по себе песня очень красивая. Сергей — гениальный поэт. У Саши очень приятный и чувственный вокал. Для меня большая честь что-то сделать с ними вместе», – говорит волонтер.

Разработчики акцентируют внимание на том, что каждый пользователь приложения будет самостоятельно определять, какая сумма средств будет списываться с его счета за каждую «лишнюю» минуту сна.

«Средства будут списываться с банковской карты, которую можно привязать к приложению. Зашифрованные данные карты будут надежно защищены технологиями Visa и Mastercard в соответствии с самым строгим сертификатом безопасности PCI DSS Level 1», – отмечают разработчики.

По словам автора «Колыбельной» Сергея Жадана, специфика проекта состояла в том, что музыкантам необходимо было создать «антибудильниковую» песню, которая бы не будила, а убаюкивала.

«Логика проста: чем больше человек будет спать, тем больше помощи получит армия. Мы обратились к Саше Кольцовой, пригласили в проект, она согласилась, и мы записали песню. Саша и Олег Каданов из «Линии Маннергейма» разложили ее на два голоса. Записали песню в Харькове», – объясняет поэт.

Музыканты, которые присоединились к проекту, говорят, что сделали это с радостью, так как считают поддержку армии очень важным делом.

«Я рада, что мой голос поможет защитить жизнь и здоровье наших военных. Так вышло, что волонтеры уже не первый год берут на себя решение самых актуальных проблем военнослужащих, защищая их не только от ранений, но и от последствий коррупции и воровства в самой армии. Помогая фонду «Вернись живым», я уверенна, что собранные средства будут потрачены по назначению», – говорит Саша Кольцова.

Артем Карелин, автор идеи приложения, говорит, что цель его создания – избавить от неудобств тех, кто хочет помочь армии.

«Теперь не нужно откладывать деньги или искать банкомат, чтобы отправить деньги волонтерам. Не надо даже искать номер карточки фонда, чтобы перевести средства. Это новый шаг в деле благотворительности. Так сделайте его! Установите приложение и начните платить за свой мирный сон!», – призывает он.

Справка. Мобильное приложение Wake App in Peace создано фондом «Вернись живым» совместно с AGAMA Digital Group и Talan Communications Peace.

Сайт приложения: wakeapp.com.ua

Загрузить трек: https://soundcloud.com/savelife/kolyskova

Видео презентация: https://youtu.be/ZQ8a_CT_0Ys