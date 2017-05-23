Вскоре будет создан межпарламентй форум Украины, Польши и Литвы для помощи разработки стратегии трансформации Украины

В Варшаве представители гражданского общества, парламентарии Украины, Польши и Литвы договорились о создании межпарламентского форума «Трансформация Украины». К его деятельности присоединятся также законодатели Германии и Канады. Официально форум заработает с июня - после проведения совместного заседания парламентариев указанных стран и принятия соответствующего заявления.

Об этом стало известно по результатам визита делегации Национального форума «Трансформация Украины» - члена наблюдательного совета, президента УСПП Анатолия Кинаха, координатора форума Михаила Хария, а также представителей одноименного парламентского объединения - нардепов Леонида Козаченко, Юрия Деревянко, Вадим Ивченко в польскую столицу.

Межпарламентский форум, что предполагается к созданию, будет заниматься стратегией развития экономически привлекательной, правовой Украины как части европейской семьи. Он позволит консолидировать украинское общество вокруг этой цели, а также привлечь к процессу зарубежных партнеров, расширив таким образом «круг друзей» нашего государства.

Среди ряда высокопоставленных сторонников этого процесса за рубежом - бывший премьер-министр Литвы, ныне депутат сейма и один из авторов так называемого «плана Маршалла для Украины» Андрюс Кубилюс, госсекретарь министерства развития Польши, член наблюдательного совета форума «Трансформация Украины» Ежи Квецинський, представители сеймов и правительств этих стран. Именно с их помощью будут инициированы группы поддержки трансформации Украины в законодательных органах Германии и Канады.

«Кроме того, задачами создаваемой межпарламентской платформы будет адаптация законодательства Украины к стандартам и регламентам Евросоюза, в том числе через запуск соответствующей системы в Верховной Раде. Этот вопрос важен для отечественной экономики, повышения ее конкурентоспособности », - сообщил Анатолий Кинах.

Межпарламентский форум открыт для присоединения народных депутатов других дружественных стран и настроен на сотрудничество с их государственной властью и гражданским обществом, общественными организациями и объединениями, финансовыми институтами. Его деятельность направлена на консолидацию украинского общества для выхода из системного кризиса цивилизованным конституционным путем.