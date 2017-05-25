Почему серебряная цепочка ― самое подходящее украшение для жарких летних дней

В моде ― цепочки, колье и ожерелья

Для лета ― это идеальные украшения. Главное ― не выбирать слишком массивные и тяжелые. Они подойдут для вечера, а в жаркое время дня будут выглядеть неуместно. Если хочется привлечь внимание заметным аксессуаром, пусть это будет крупный кулон или оригинальная бусина на цепочке.

Дизайнеры адаптировали для повседневного ношения украшения, которые считались сугубо вечерними ― колье и ожерелья. Инкрустированные самоцветами, расписанные эмалью они идеально дополняют образы в стилях этно или бохо. Колье из серебра сочетают с одеждой делового, классического стилей и «кэжуал».

Для сезона весна-лето 2017 года актуальны многорядные цепочки. Самое модное сочетание — толстая короткая и 2–3 тоненьких длинных. Цепочка — универсальное украшение. Ее легко превратить в браслет, обернув вокруг запястья. Такая импровизация, перекликаясь с многорядностью на шее, создает целостный образ.

В жару кожа становится более уязвимой. Под украшение могут попасть пылинки, что создаст дискомфорт. Летом, при повышенной температуре воздуха и влажности появляются отеки. Визуально они незаметны. А вот кольца, браслеты, чокеры, надетые рано утром, уже к 11–12 часам дня могут стать тесными.

Почему серебряные украшения темнеют?

Серебро подвержено окислению. Этому процессу способствует содержащаяся в поте сера. На участках серебряного украшения, соприкасающихся с телом, образовывается сероватый налет. Это происходит не быстро. Серебряная цепочка теряет блеск через несколько месяцев постоянного ношения.

Исключение ― родированные серебряные цепочки. Благодаря тончайшей пленке родия — драгоценного металла из группы платиновых — чистый блеск сохраняется год и более. Родий устойчив к окислению и защищает от него серебро. Поэтому родированные украшения требуют минимального ухода.

Правила ухода за серебром

Чтобы украшение долго оставалось чистым и блестящим, нужно придерживаться определенных правил. Как носить серебряные цепочки, чтобы они меньше загрязнялись? Ведь в жару сильнее выделяется пот. Находящаяся в воздухе мельчайшая пыль, смешиваясь с ним, засоряет украшение.

Очистить серебряные украшения поможет мыльный раствор (1 столовая ложка тертого хозяйственного мыла на стакан воды). Изделие на 1 час помещают в теплый раствор. После этого потемневшие места аккуратно обрабатывают мягкой зубной щеткой, промывают под проточной водой, полируют фланелью или ватным диском.

Если цепочка носится постоянно, такие несложные манипуляции лучше проводить 1 раз в полтора-два месяца. Летом ― 1 раз в месяц. Это предотвратит образование сложных загрязнений и сохранит первоначальный вид украшения на долгие годы.