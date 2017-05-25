iBox Bank и Fintech Band объявили о запуске первого mobile-only банка в Украине

Компании готовятся представить абсолютно новую кредитную карту и мобильное приложение этой осенью, но предварительная регистрация открыта уже сейчас.

«Мы долго спорили с владельцами банка, насколько Украина готова к такому формату. Ведь mobile-only банков и в мире-то немного! Но, в конце концов, пришли к выводу, что открывать отделения в XXI веке — это безумие. А смартфоны сегодня есть почти у каждого второго украинца», — рассказывает сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

Смартфон — стандартный атрибут современного украинца, поэтому банк решил, что будет общаться с клиентом только через него. Разработчики говорят, что у них получилось сделать мобильное приложение максимально удобным, так как все разрабатывалось с чистого листа.

«Только представьте, затраты какого масштаба наши банки-партнеры НЕ понесут! Годовой фонд оплаты труда в обычных банках составляет миллиарды гривен. Кроме того, аренда помещений, вооруженная охрана, инкассация, компьютеры для тысяч сотрудников, банкоматы по несколько тысяч долларов за штуку и еще много чего „земного“: от корпоративов и командировок до мерседесов и ведомственного жилья начальников. Полный список займет несколько листов», — делится сооснователь Fintech Band Олег Гороховский.

Банк планирует предоставлять кредитные лимиты до 100 000 грн с льготным периодом до двух месяцев, начислять высокий процент на остаток собственных средств на карте, а также возвращать проценты от покупок (кешбэк).

Помимо крутого приложения, в арсенале банка — терминалы iBox (более 5300 по всей стране), из-за этого пополнение карт и работа с платежами будет удобнее, чем в любом другом банке.

«Мы пришли к выводу, что нам в партнеры нужны такие банки, которые до этого не занимались карточным бизнесом или готовы расстаться с имеющимся наследием. Мы с iBox открываем предзаказ карт уже сегодня. Так что, если вы еще не успели подать заявку, переходите по ссылке https://ibox.ua и оставляйте свои координаты!» — призывает сооснователь Fintech Band Михаил Рогальский.