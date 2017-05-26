На V Lviv Media Forum презентовали книгу репортажей "Убить дракона. Украинские революции"

В времени второго дня V Lviv Media Forum издательство Львовского медиафорума совместно со Школой журналистики УКУ презентовало украинский перевод сборника репортажей польской журналистки и писательницы Катажины Квятковской-Москалевич “Убить дракона. Украинские революции”. Презентация состоялась в формате public talk автора и преподавателя Школы журналистики УКУ Отара Довженко.

“Польская школа художественного репортажа является одной из самых легендарных в Польше. Книга состоит из репортажных текстов, это так называемая литература факта. Здесь описан период двух украинских революций - от Оранжевой до Революции достоинства”, - сказал во время презентации медиаэксперт, автор предисловия к книге Отар Довженко.

В книге собраны художественные репортажи об Украине от Майдана 2004 года до начала войны на Донбассе. Автор хорошо знакома с постсоветскими реалиями – долго жила в Украине, Беларуси и России.

“Я понимаю украинских людей и события, которые здесь происходят. Именно поэтому мне было легче писать эту книгу. Однако чтобы построить для себя внутреннюю картину, я собрала сотни историй. Не все они вошли в книгу, но они есть у меня в компьютере, на фотографиях и в голове”, - сказала автор книги Катажина Квятковская-Москалевич.

Русский текст перевел Андрей Бондарь, а на обложке - графика Олексы Манна. Издание осуществлено при финансовой поддержке MyMedia.

V Lviv Media Forum проходит при поддержке Национального Фонда в поддержку Демократии NED, Фонда Джермана Маршалла (США), Представительства ЕС в Украине, Посольства США в Украине. Генеральный партнер — инвестиционная компания Dragon Capital.