Как найти идеальную мебель для кафе или бара?

Интерьер в ресторанном бизнесе играет такую же, если не более значимую роль, как и меню заведения, развлекательная программа и даже местоположение кафе или бара. Именно на интерьер, одной из главных составляющих которого является мебель, падает взгляд посетителя, как только он переступил порог. Именно мебель создает атмосферу комфорта, стиля, эксклюзивности.

У потенциального заказчика есть три пути поиска, чтобы в итоге купить идеально подходящие мебель для кафе, стулья, столы, барные стойки, диваны и многое другое. Первый путь – это поиск нужных моделей в интернете. Второй путь – посещение мебельных магазинов и шоу-румов. Третий путь – сотрудничество с производителем мебели, который создаст уникальную модель на заказ. У каждого из этих вариантов есть свои особенности и преимущества, однако, покупка в интернете по понятным причинам кажется самым быстрым и удобным способом, даже если вам нужно что-то особенное.

Перед тем, как заказать комплект мебели, следует решить, в каком стиле вы хотите отделать помещение, и какого направления будет придерживаться заведение. По понятным причинам мебель из грубо обработанного дерева будет смотреться неуместно в кофейне, как и утонченные стулья в ирландском пабе. Мебель для ресторанов используются также для того, чтобы делить помещение на зоны. Заранее продумайте расстановку столов. В каждой зоне может стоять своя мебель – в кальянном зале это могут мягкие диваны с плотным покрытием, в зале, где едят – удобные стулья, в лаунж зоне – низкие кресла с «домашней посадкой».

Прикиньте, какой поток посетителей будет в вашем кафе или баре. Мебель для баров должны быть достаточно практичными и устойчивыми к активному использованию. Материал обивки должен быть одинаково красивым и рассчитанным на длительный срок эксплуатации. За мебелью, особенно мягкой, должно быть легко ухаживать, в том числе с помощью бытовой химии, она не должна легко прожигаться, мараться, протираться на углах. Барные стулья должны быть устойчивыми, безопасными и нужной высоты.

Конечно, необходимо учитывать и выделенный для мебели бюджет. Дизайнерская мебель, как и модели новых коллекций, могут обойтись владельцам ресторанного бизнеса во внушительную сумму. Иногда куда рентабельнее приобрести удобную, практичную, рентабельную мебель, чем переплачивать за ненужные в баре или кафе элементы авторского дизайна.