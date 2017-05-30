Директором по маркетингу управляющей компании ТРЦ Караван стал Владислав Яровой

Владислав работал в маркетинге «Райффазен Банка Аваль», а также МТС Украина/Vodafone. На последнем месте работы координировал продвижение продуктов для массового и бизнес-сегментов, был в рабочей группе по ребрендингу компании МТС Украина.

Директор по маркетингу DCH Real Estate ставит перед собой амбициозные цели: «Высокую маркетинговую активность компании мы усилим проектами нового формата. Торгово-развлекательные центры Караван в Киеве, Харькове и Днепре будут не просто самыми популярными местами шоппинга и досуга для горожан. Мы стремимся к тому, чтобы стать центральными площадками по внедрению новейших технологий на рынке ритейла», - комментирует Владислав Яровой.

Сеть ТРЦ Караван одна из наиболее динамичных по ивент-маркетингу. В 2016 году в ТРЦ провели 166 крупных ивентов для посетителей: 78 мероприятий прошли в Харькове, 50 – в Днепре и 38 – в Киеве. Увеличение количества проведения ивентов – логичный ответ ТРЦ на новые тенденции рынка: развлекательная составляющая становится все более востребованной. Если раньше люди посещали ТРЦ с целью шопинга, то сегодня акценты сместились. Люди приходят в ТРЦ в первую очередь чтобы развлечься, провести досуг с детьми, сходить в кино и параллельно сделать покупки. В дальнейшем развлекающая составляющая будет играть все большую роль в формировании удачного tenant-mix и стабильного потока, сохранения и повышения уровня лояльности у посетителей.

Справка:

DCH Real Estate – управляющая компания крупнейшей сети торгово-развлекательных центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепр. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м. DCH Real Estate входит в группу компаний DCH - одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных бизнес-групп, активы которой представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.

ТРЦ Караван в Днепре:

общая площадь 97 500 м²;

более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

продуктовый гипермаркет «Караван»;

гипермаркет мебели «Караван»;

самый большой в городе 7-зальный кинотеатр «Мультиплекс»;

ледовый каток;

детский развлекательный комплекс «Игроленд».

ТРЦ Караван в Харькове:

общая площадь 84 000 м²;

более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

продуктовый гипермаркет «Караван»;

гипермаркет мебели «Караван»;

ледовый каток, океанариум;

парк семейного досуга Fly Park.

ТРЦ Караван в Киеве:

общая площадь 58 000 м²;

более 200 магазинов одежды и обуви.

продуктовый гипермаркет «Караван»

кинотеатр «Мультиплекс».

роллердром;

парк семейного досуга Fly Park.