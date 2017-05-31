Крис Вайдмэн – Келвин Гастелум

22 июня в рамках турнира UFC on Fox 25 в Америке состоится интересный поединок двух средневесов, представляющих первую десятку рейтинга в своей весовой категории. Сегодня Крис Вайдмэн и Келвин Гастелум находятся на восьмом и девятом местах рейтинга, но имеют все шансы подняться выше, и претендовать на чемпионство. Особенно это касается Гастелума, которому всего 25 лет.

Сравнение соперников

Крису Вайдмэну сегодня 32 года. В смешанные бои он пришел в 2009-м году, и до настоящего времени провел в ринге 16 боев, из которых только трижды потерпел поражение. В целом американец выступает в качестве универсального спортсмена с некоторым превалированием ударных возможностей. Тем не менее, назвать его нокаутером нельзя, так как только 6 боев с его участием закончились после того, как соперники оказывались на полу.

Определенным преимуществом Вайдмэна выступает и высокий рост, обеспечивающий ему преимущество в длине рук над Гастелумом, но в отличие от бокса, в смешанных боях данный фактор не может рассматриваться в качестве основополагающего.

Келвин Гастелум сегодня считается одним из наиболее перспективных американских бойцов. В свои 25 лет боец, начавший профессиональную карьеру в 19-летнем возрасте, провел 15 поединков, в которых только дважды потерпел поражение.

Эксперты отмечают, что молодой американец не имеет слабых мест. Он уверенно чувствует себя в стойке, но не испытывает неудобства и при уходе в партер. Об этом свидетельствует и статистика выступлений бойца, где на пять побед нокаутом приходится четыре победы сабмишном.

Стоит отметить, что ранее Келвин Гастелум выступал в более легкой полусредней весовой категории, поэтому определенными антропометрическими преимуществами будет обладать его соперник.

Между собой соперники пока не встречались, поэтому история их очного противостояния только начнется. Предстоящий бой уже окрестили американским дерби.

Прогнозы экспертов

Сегодня аналитики в мире смешанных единоборств не выделяют явного фаворита в предстоящем противостоянии. Аналогичного мнения придерживается практически все аналитики по боям без правил, отдавая все таки свое мнение в пользу Келвина Гастелума. В пользу более молодого американца в большей степени играет его имидж подрастающей звезды, в то время как Крис Вайдмэн рассматривается в качестве крепкого представителя ТОП-10.