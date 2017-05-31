Приложения для навигации 2017: альтернатива Яндекс.Картам

Где искать замену навигационной системе Яндекс.Карты? Предложен список достойных альтернатив.

После подписания президентом Украины указа о блокировке сервисов Яндекс в Украине у многих пользователей возник вопрос: где теперь искать замену популярной навигационной системе Яндекс.Карты? В статье блога предложен список альтернатив, среди которых — сервис 2Gis.

Как выяснилось после тестирования украинскими пользователями, выход есть, и не один.

Список альтернатив возглавляет сервис Google Maps. Как и «утраченный» Яндекс, он абсолютно бесплатный и скачивается на любой гаджет или компьютер. Разработчики, помимо карт, оснастили сервис возможностью просматривать спутниковые фото земли. Изображения можно детализировать, добавлять снимки, сделанные вашей камерой на конкретной улице.

С помощью гугловского сервиса можно проложить маршрут и определить, сколько времени вы будете добираться до нужной точки. Для этого существует одноименная вкладка «проложить маршрут». Как и в картах Яндекс, пользователь Google Maps вносит в поле точки отправления (прибытия) и получает варианты удобных маршрутов (своим транспортом, пешком, на общественном транспорте).

Продукт еще одной компании 2гис — навигатор с функцией справочника — помимо самих объектов, показывает контактные данные и информацию о них. Основное преимущество приложения заключается в том, что оно работает без интернета.

С 2014 года компания имеет широкую линейку продукции, куда входит и онлайн-версия — для использования на персональном компьютере (кроме карты включает также справочник различных организаций, возможности поиска удобного проезда на общественном и личном транспорте, специальную линейку для измерения расстояния, а также отображение дорожных пробок в крупных городах).

Для персональных компьютеров существует также специальное компьютерное приложение: его можно скачать на устройство и так же использовать без подключения к сети. Единственное условие — своевременного обновлять программу (обновления выходят 1 числа каждого месяца и включают в основном новые карты и информационные базы городов). С недавних пор офлайн-версия для ПК также имеет функцию показа пробок и трехмерной векторной карты местности.

Мобильная версия одного из популярных навигационных сервисов доступна на платформах iOS, Android, Symbian, Windows Phone и Windows Mobile. На мобильных гаджетах приложение может использоваться как в режиме онлайн, так и в офлайн: все картографические и справочные данные сохранены в памяти программы и могут работать без доступа в интернет.

Узнайте больше о приложениях для навигации из статьи https://www.moyo.ua/news/obzor-avtomobilnykh-i%20peshekhodnykh-navigatsionnykh-prilozhenij-2017.html

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